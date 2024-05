Nach Rekorden bei DAX und an der Wall Street: Asiens Börsen ebenfalls mit Aufschlägen -- Telekom wächst und übertrifft Gewinnerwartungen -- Siemens bekräftigt Ziele - Innomotics-Verkauf

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Mittwoch stärker.

Der DAX begann den Mittwochshandel nur knapp in der Gewinnzone und kletterte dann höher ins Plus. Am Nachmittag erreichte er ein neues Rekordhoch bei 18.892,92 Punkten und visierte damit die 19.000-Punkte-Marke an. Bis zum Handelsende kam er zwar wieder etwas von seinem neuen Allzeithoch zurück, beendete die Sitzung aber dennoch 0,82 Prozent höher bei 18.869,36 Punkten mit einem neuen Rekordschlusskurs. Der TecDAX startete mit einem kleinen Plus und konnte seine Gewinne im Verlauf deutlich ausbauen. Der Techwerteindex beendete die Sitzung um 1,15 Prozent bei 3.462,26 Punkten auf grünem Terrain.

Zur Wochenmitte standen zahlreiche Bilanzen und Konjunkturdaten im Fokus der Anleger. Am Nachmittag wurden in den USA die Verbraucherpreise veröffentlicht. In letzter Zeit waren Anleger hinsichtlich der möglichen Zinswende in den Vereinigten Staaten etwas unsicher. Nun hat der Inflationsdruck in den USA im April leicht nachgelassen, was die Anleger nun wieder vermehrt auf baldige Zinssenkungen hoffen lässt.

