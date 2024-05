Platz 6: Karen Lynch

Die amerikanische Geschäftsfrau überzeugt mit ihrer Karriere und landet auf Platz sechs des Rankings. Als Präsidentin von CVS Health ist sie für rund 300.000 Mitarbeiter verantwortlich. Lynch ist Mitglied des Business Roundtable, des World Economic Forum Global Coalition for Value in Healthcare Executive Board und gehört dem Boston College Women's Council an.

Quelle: Forbes, Bild: Taylor Hill / Kontributor/Getty Images Entertainment/Getty Images