Volkswagen (VW) vz-Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Wolfsburger seien ein weiterer Autobauer gewesen, der ein schwaches erstes Quartal vermeldete, aber ein deutlich stärkeres zweites Halbjahr in Aussicht stellte, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Lieferengpässe bei Audi dürften sich entspannen und auch Neueinführungen bei Porsche dürften Abhilfe schaffen.

Die Aktie notierte um 15:27 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 120,20 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 16,47 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 458.392 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 7,5 Prozent zu. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 01.08.2024 gerechnet.

