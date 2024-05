Platz 11: Das Ranking

Institutionelle Investoren, deren verwaltetes Vermögen die Grenze von 100 Millionen US-Dollar überschreitet, sind gesetzlich dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) quartalsweise Bericht über ihre gehaltenen Positionen zu erstatten. Dieser Bericht erfolgt durch das öffentlich zugängliche 13F-Formular. Mit einem Depotwert von 401,5 Milliarden US-Dollar ist die UBS ebenfalls verpflichtet, die Behörde über ihre Investitionen in den USA zu informieren.

Im Folgenden sind die zehn größten US-Aktien aufgeführt, die die Schweizer Großbank im ersten Quartal 2024 in ihrem Depot hielt, sortiert nach ihrem prozentualen Anteil. Optionen und Fonds, in die das Unternehmen im untersuchten Zeitraum investierte, wurden in dieser Liste nicht berücksichtigt. Der Stand der Daten ist der 31. März 2024.

Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com