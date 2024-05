Schwache Vorgaben

Schlechte Nachrichten zu den Geschäften des US-Konkurrenten Under Armour haben am Donnerstag auch die Aktien der deutschen Sportartikelkonzerne belastet.

adidas und PUMA verloren zuletzt jeweils ein Prozent, nachdem sie sich bis zur Mittagszeit nur leicht im Minus oder im Falle von Puma sogar moderat im Plus bewegt hatten.

Im Zuge seiner Zahlen zum vierten Geschäftsquartal enttäuschte Under Armour mit dem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr. Geht es nach Jay Sole von der Bank UBS, kam eine unter den Erwartungen liegende Gewinnzielspanne am Markt gar nicht mal so überraschend. Er verwies mehr auf das Umsatzziel als Stimmungsdämpfer. Under Armour erwartet einen Umsatzrückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

Anleger von Under Armour reagierten nur kurz zutiefst erschrocken auf die Nachrichten. Das Minus zum Handelsauftakt in New York fiel mit etwa neun Prozent sehr deutlich aus, der Kurs holte aber schnell auf und drehte zuletzt mit etwa einem Prozent ins Plus.

UBS-Experte Sole betonte, die Erwartungen an Under Armour seien im Vorfeld schon sehr pessimistisch gewesen. Positiv erwähnte er andere wichtige Aspekte wie etwa einen Restrukturierungsplan oder ein Aktienrückkaufprogramm. Seine Vermutung lautet, das Unternehmen stapele bewusst tief, um künftig wieder bessere Nachrichten zu produzieren. Seine These lautet, die Stimmung könnte sich in den kommenden Monaten wieder bessern.

/tih/la/he

FRANKFURT (dpa-AFX)