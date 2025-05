PUMA SE Aktie News: PUMA SE schiebt sich am Nachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von PUMA SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 23,54 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 23,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die PUMA SE-Aktie sogar auf 24,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,41 EUR. Zuletzt wechselten 907.455 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,20 EUR erreichte der Titel am 11.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 126,00 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,526 EUR. Im Vorjahr erhielten PUMA SE-Aktionäre 0,610 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 32,74 EUR.

Am 08.05.2025 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,58 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,08 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,10 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Experten taxieren den PUMA SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,31 EUR je Aktie.

