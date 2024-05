Marktbericht

Am Donnerstag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt mit leichter Abwärtstendenz - bleibt aber nahe seiner kürzlich erreichten Bestmarken.

Der DAX begann die Sitzung mit kleinen Gewinnen. Im weiteren Verlauf pendelt er um den Vortagesschluss, bis nun er moderat in den roten Bereich rutscht. Im Tageshoch ging es bis auf 18.890,78 Zähler nach oben, und damit notierte er nur knapp unter seiner Bestmarke.

Erst am Mittwoch erreichte das Börsenbarometer das bisherige Allzeithoch bei 18.892,92 Einheiten. Bei 18.869,36 Punkten markierte der DAX gestern den höchsten Schlusstand seiner Geschichte.

US-Inflationsdaten wirken nach

Die wichtigsten US-Indizes hatten am Vorabend die Inflationszahlen mit neuen Höchstständen gefeiert. Der Preisauftrieb hatte sich im April etwas abgeschwächt. Dies nährte die Hoffnung, dass die zuletzt fragliche Zinswende in den USA doch wieder näher rückt. Notenbankchef Jerome Powell hatte aber erst am Dienstag erneut gegenteilige Signale gesendet.

DAX-Bilanzen im Blick

Am Donnerstag stehen in Deutschland mit der Deutschen Telekom und Siemens zwei weitere DAX-Konzerne mit Quartalszahlen im Mittelpunkt.

Den Bericht von Siemens wertete ein Händler als etwas enttäuschend und letztlich alles andere als perfekt. Die Zahlen der Deutsche Telekom stimmten mit den Erwartungen weitgehend überein, sagte ein Börsianer. Der Barmittelfluss sei aber etwas schwächer. Allzu spannend sei das Zahlenwerk nicht, resümierte er.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX