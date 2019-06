Freitag an der Börse: 10 Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem Handelsstart am Freitag zeitweise 0,3 Prozent im Minus bei rund 12.316 Indexpunkten.

2. Börsen in Asien notieren uneinheitlich

In Japan rutscht der Nikkei um 07:55 Uhr MESZ 1,04 Prozent ins Minus auf 21.239,78 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite dagegen 0,33 Prozent fester bei 2.996,91 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verliert parallel 0,47 Prozent auf 28.416,55 Zähler.

3. adidas-Aktie: Basketball-Legende Shaquille O'Neal will adidas-Tochter Reebok kaufen

"Ich würde Reebok liebend gerne kaufen", sagte er dem US-Sender CNBC laut Bericht vom Donnerstag. Zugleich übte der frühere NBA-Star heftige Kritik an der deutschen Konzernmutter adidas, die die Marke Reebok soweit vernachlässigt habe, dass sie "fast verschwunden" sei. Zur Nachricht

4. Bitcoin-Rally geht weiter - Kurs nähert sich der Marke von 10.000 Dollar

In der Nacht zum Freitag stieg der Bitcoin-Kurs um knapp fünf Prozent bis auf gut 9.800 Dollar und damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2018. Zur Nachricht

5. Red Hat steigert Gewinn und Umsatz - will keinen Ausblick geben

Red Hat hat im ersten Geschäftsquartal 2019/2020 dank Steigerungen bei den Abonnentenzahlen unter dem Strich mehr verdient und mehr umgesetzt. Das Open-Source-Softwareunternehmen aus Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina, das bis Ende Juni von IBM übernommen werden soll, erzielte im ersten Quartal per Ende Mai einen Nettogewinn von 141,1 Millionen US-Dollar, oder 76 Cents je Aktie. Zur Nachricht

6. UnitedHealth will wohl Zahlungsdienstleister Equian kaufen

Wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, ist der Verkäufer das Private Equity-Unternehmen New Mountain Capital. UnitedHealth werde vermutlich Equian mit Optum zusammenlegen, seinem eigenen schnell wachsenden Teil seines Geschäfts mit Dienstleistungen für Versicherer, Krankenhäuser und andere Firmen im Gesundheitssektor. Zur Nachricht

7. Disney bekommt Abstufung verpasst: Kletterte die Disney-Aktie zu schnell zu hoch?

Seit Beginn des Jahres konnte die Aktie des Medienkonzerns Walt Disney eine beeindruckende Performance aufs Börsenparkett legen. Doch genau diese scheint Analysten von Imperial Capital nicht zu gefallen. Zur Nachricht

8. Slack-Aktie schießt hoch: Slack legt fulminanten Börsenstart aufs Parkett

Der Bürokommunikationsdienst Slack startete am Donnerstag den offiziellen Handel an der NYSE unter dem Tickersymbol "WORK". Zum US-Börsenschluss notierten die Slack-Aktien 48,54 Prozent höher bei 38,62 US-Dollar. Zur Nachricht

9. Trump soll angeblich Luftschläge gegen Iran in letzter Minute abgeblasen haben

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Bericht der "New York Times" zunächst Luftschläge gegen den Iran freigegeben, diese dann aber in der Nacht zum Freitag abrupt gestoppt. Zur Nachricht

10. Euro hält sich bei 1,13 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag an der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1295 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1307 Dollar festgesetzt.

