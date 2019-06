Disney bekommt Abstufung verpasst: Kletterte die Disney-Aktie zu schnell zu hoch?

Satte 77,78 Prozent kletterte die Walt Disney -Aktie seit dem Jahresanfang auf zuletzt 140,97 US-Dollar am 17. Juni 2019. Im Tagesverlauf des 14. Juni erreichte der Anteilsschein sogar ein Rekordhoch bei 142,95 US-Dollar pro Papier. Dabei trieben Nachrichten zu dem neuen markeneigenen Streamingdienst sowie der Rekordfilm 'Avengers: The Endgame' den Kurs des Mediengiganten an. Was eigentlich für Anleger erfreulich klingt, stößt bei der US-Bank Imperial Capital offenbar eher auf Missmut.

Disney-Aktie wird abgestuft

Die an der Wall Street sonst beliebte Walt Disney-Aktie (DIS) wurde von den Analysten der Imperial Capital herabgestuft. Das letzte Mal passierte das im Juni 2018, verlautet der US-Nachrichtensender CNBC. Wie TipRanks.com offenbart, gibt es aktuell 14 Kaufempfehlungen für die Disney-Aktie - daneben vier Hold-Ratings. Auf die - wenn auch milde - Herabsetzung reagierte die Aktie am selben Tag (17. Juni) mit einem kleinen Minus von schlussendlich 0,48 Prozent.

Imperial Capital dämpft Euphorie

"Der Hauptgrund für die Herabsetzung unseres Ratings auf In-Line ist einfach die Tatsache, dass sich die Aktie im Einklang mit unserem vorherigen Outperform-Rating entwickelt hat", erklärt David Miller in der Notiz an die Kunden des Geldhauses. An dem Kursziel von 147 US-Dollar halte Imperial Capital aber fest. Miller erklärt, das Unternehmen habe nach dem rasanten Aktienanstieg nun einen "Rekordmultiplikator". Außerdem bemängelt er, dass diejenigen mit zu hohen Kurszielen übersähen, dass Disneys Geschäft mit Mediennetzwerken rückläufig sei und vergleicht diesen Umstand mit einem "schmelzenden Eiswürfel".

"Wir haben im abgelaufenen Jahr noch nie einen DIS-Handel gesehen, der ein 18,0-faches übersteigt, und dennoch liegt die Aktie jetzt bei dem 21,7-fachen unserer F2020-Kernschätzung für das Non-GAAP-EPS von 6,53 US-Dollar und dem 19,2-fachen unserer überarbeiteten Non-GAAP-EPS-Schätzung für das F2021 von 7,36 US-Dollar", so der Analyst.

Bleibt abzuwarten, ob die kräftige Aufwärtsbewegung weiter geht oder ob sie nun abflaut, da die kurstreibenden Meldungen inzwischen eingepreist sein dürften.

