Netflix-Aktie legt nach starkem Kursziel zu - Analyst glaubt "Netflix ist nicht aufzuhalten"

Die Netflix -Aktie hat in diesem Jahr eine beeindruckende Performance aufs Börsenparkett gelegt. Mit einem Kursplus von mehr als 32 Prozent gehören die Titel zu den stärksten Techwerten im Jahr 2019. Doch glaubt man einem Analysten, ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht.

"Unaufhaltsamer Vorsprung"

Alan Gould, Analyst bei Loop Capitals, hat die Netflix-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" heraufgestuft und das Kursziel massiv angehoben. 425 US-Dollar traut der Experte dem Netflix-Anteilsschein jetzt zu - damit wäre verglichen zum Schlusskurs zum Wochenstart noch mehr als 26 Prozent Luft nach oben.

Dabei verwies Gould darauf, dass der Streaming-Marktführer sich in eine durchaus komfortable Marktsituation gebracht hat. "Wir sind weiterhin der Meinung, dass Netflix einen unaufhaltsamen Vorsprung im Abonnement-Video-Streaming erlangt hat und die Gewinnchancen zunehmen, da es zunehmend zum Produzenten, Distributor und Händler von Inhalten wird", schrieb der Experte in seiner Einschätzung.

Vor diesem Hintergrund zeigte er sich auch für die Gewinnprognose deutlich optimistischer als zuletzt: "Wir erhöhen unsere Einschätzung der Ertragskraft für 2025 von bisher 28 US-Dollar auf nunmehr 32 US-Dollar".

Vorsprung vor der Konkurrenz

Während mit Apple, Disney oder Googles YouTube immer mehr Marktakteure auf der Bildfläche auftauchen, die ein Stück vom Streaming-Kuchen haben wollen, sieht Loop Netflix dennoch mit einem "strukturellen Unterschied" zu den direkten Konkurrenten. Das Unternehmen verfüge über eine "Kombination aus Produktion, Zusammenstellung und Verteilung von Inhalten", die "zu einem größeren Anteil der Wertschöpfungskette und letztendlich zu einer höheren Gewinnspanne für Streamer führen sollte, die eine massive Skalierung erzielen", heißt es in der Analyse des Experten weiter.

Auch andere Analysten zuversichtlich

Auch andere Marktanalysten zeigen sich für die Kursentwicklung der Netflix-Aktie zuversichtlich. Während 37 bei FactSet gelistete Experten die Netflix-Aktie zum "Kaufen" oder "Halten" empfehlen, haben nur zwei Experten den Anteilsschein auf ihrer "Verkaufen"-Liste. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 410,08 US-Dollar bescheinigt ein Großteil der Experten der Netflix-Aktie noch enormes Aufwärtspotenzial.

Deutlich bullish positionierte sich zuletzt auch RBC Capital-Analyst Mark Mahaney, dessen aktuelles Kursziel bei 480 US-Dollar liegt. Mittelfristig traut er dem Anteilsschein aber noch deutlich mehr zu und rechnet damit, dass die Netflix-Aktie in den nächsten drei Jahren 750 US-Dollar erreichen könnte, was einer Verdopplung gleich käme. Damit wäre das Unternehmen in Sachen Marktkapitalisierung stärker als die Börsengiganten Disney und Comcast.

Die Netflix-Aktie hat von den jüngsten positiven Analysteneinschätzungen profitiert. Am Dienstag ging es für den Anteilsschein an der NASDAQ um 4,98 Prozent auf 353,40 US-Dollar nach oben.



