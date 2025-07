Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Walt Disney im Blick

Die Aktie von Walt Disney zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Walt Disney-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 120,78 USD.

Im New York-Handel kam die Walt Disney-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 120,78 USD. Bei 121,18 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 120,62 USD. Bei 120,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 175.220 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 80,10 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 50,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,865 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,00 USD.

Am 07.05.2025 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,81 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,50 Mrd. USD – ein Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 21,99 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Walt Disney dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingefahren