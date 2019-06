Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Leitindex schwächer.

Der DAX hatte marginal tiefer eröffnet präsentierte sich auch im weiteren Handelsverlauf ruhig und verabschiedete sich schließlich mit einem Verlust von 0,13 Prozent bei 12.339,92 Indexpunkten. Daneben schloss der Techwerteindex TecDAX 0,51 Prozent tiefer bei 2.844,55 Zählern.

Am Tag des großen Verfalls an den Terminbörsen kann es oft zu hektischen Kursbewegungen kommen. Doch an diesem "Hexensabbat" übten sich Börsianer in Zurückhaltung, nachdem es im Wochenverlauf aufgrund von Aussichten auf eine lockere Zinspolitik sowohl durch die EZB als auch Federal Reserve freundlich zugegangen war - der DAX hatte am Donnerstag sogar noch ein neues Jahreshoch erreicht.

Im Blick der Anleger blieben am Freitag weiterhin geopolitische Unsicherheiten. Die sich verschärfenden Spannungen im Nahen Osten drängten die Freude über mögliche baldige Zinssenkungen in den Hintergrund.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken