Oracle-Aktie legt deutlich zu: Gewinnsteigerung überzeugt Oracle-Aktionäre

In den drei Monaten bis Ende Mai nahm der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 14 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar (3,3 Mrd Euro) zu, wie Oracle am Mittwoch nach US-Börsenschluss im kalifornischen Redwood Shores mitteilte. Der Umsatz stieg um ein Prozent auf 11,1 Milliarden Dollar. Die Prognosen der Analysten wurden damit klar übertroffen. Die Oracle-Aktie legt im US-Handel am Donnerstag zwischenzeitlich 7,27 Prozent auf 56,51 US-Dollar zu. Oracle konnte sich auf seine Cloud-Sparten mit IT-Diensten im Internet verlassen, während die Hardware-Erlöse abermals kräftig sanken.

REDWOOD SHORES (dpa-AFX)

