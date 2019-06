Amazon, Salesforce & Co.: Das sind die meistgeliebten US-Aktien

CNBC hat kürzlich alle S&P 500 -Unternehmen untersucht und jene Aktien identifiziert, die in Relation zu den Gesamtbewertungen den höchsten prozentualen Anteil an Kaufempfehlungen aufweisen.

Diamondback Energy-Aktie: Relativ unbekanntes Unternehmen zur meistgeliebten Aktie gekürt

Auf Platz 1 der Wall Street-Lieblinge landete dabei ein kleines, relativ unbekanntes Energieunternehmen: Diamondback Energy. Von insgesamt 36 Bewertungen waren alle 36 Kaufempfehlungen. Die Aktie des Öl- und Gasbohrunternehmens legte in diesem Jahr bislang zwar erst um rund 8 Prozent zu, Analysten erwarten jedoch, dass sie in den nächsten 12 Monaten um satte 64 Prozent ansteigen wird, basierend auf dem von FactSet erhobenen durchschnittlichen Kursziel. Auch die Bank of America Merrill Lynch zeigte sich zuletzt äußerst zuversichtlich für Diamondback und legte das Kursziel bei 170 US-Dollar fest, während das Papier aktuell etwa 100 US-Dollar wert ist. Zwar hätten sich die Aktien unterdurchschnittlich entwickelt, doch hätten sich die Fundamentaldaten deutlich verbessert, so die Bank. Diamondback "bleibt ein Top-Pick mit den anhaltenden Vorteilen einer umwälzenden jüngsten Übernahme, einer erstklassigen Ausführung, verstärkter aktionärsfreundlicher Initiativen und einer überdurchschnittlichen Performance", schrieb Asit Sen von der Bank of America.

Amazon-Aktie: Handelsgigant zum Kauf empfohlen

Ebenfalls sehr beliebt und damit auf Rang 2 ist der US-Handelsriese Amazon. Wie JPMorgan kürzlich berichtete, konnte das Unternehmen seinen Anteil am US-amerikanischen E-Commerce-Markt im vergangenen Jahr auf 42 Prozent ausbauen. Die Amazon-Aktie hat in 2019 bislang um fast 25 Prozent an Wert gewonnen. "Das höchste Qualitätsmanagement und Franchise innerhalb des globalen Internets - ein Name, den man besitzen muss, mit nach wie vor riesigem Potenzial", merkte Michael Levine von Pivotal Research an. Amazon Web Services (AWS) werde sich sowohl auf die "Umsatz- als auch auf die EBIT-Entwicklung überraschend positiv" auswirken, ergänzte er. Darüber hinaus sei das Streben nach dem Versenden innerhalb eines Tages ein sehr wichtiger Schritt, der die Kunden noch enger an Amazon binde.

Nach Angaben von FactSet sind Diamondback und Amazon die beiden einzigen Aktien, die von allen Analysten, die sie abdecken, mit "Kaufen" bewertet wurden.



Auf Rang 3 bis 10 der Lieblinge der Wall Street-Analysten reihen sich Marathon Petroleum, UnitedHealth, Agilent Technologies, Salesforce, Harris, Boston Scientific, Equinix und MasterCard. Salesforce ist CNBC zufolge damit die meistgeliebte Technologie-Aktie, die meisten Aktien stammen daneben aus der Gesundheitsbranche.

