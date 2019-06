Nach IPO-Hysterie: Starke Schwankungen bei der Beyond Meat-Aktie

Am 1. Mai hat der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat ein fulminantes Börsendebüt gefeiert - den ersten Handelstag beendeten die Papiere satte 163 Prozent über ihrem Ausgabepreis. Damit legte das Unternehmen den besten Börsengang seit 2000 hin. Auch in den nächsten Tagen ging es zunächst stetig bergauf, inzwischen wird die Rally aber immer wieder durch Rücksetzer unterbrochen.

Aktuell stehen die Titel von Beyond Meat bei 141,39 US-Dollar, was einen Zuwachs von fast 470 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis bedeutet. Am Pfingstmontag war die Aktie sogar bis auf fast 186 US-Dollar geklettert und lag damit zeitweise über 600 Prozent im Plus. Als die Titel dann bei 168,10 US-Dollar schlossen, hatten sie innerhalb von zwei Handelstagen immerhin rund 70 Prozent an Wert zugelegt. Am Dienstag fielen sie dann aber um etwa 25 Prozent zurück und verbuchten damit den bislang schlimmsten Börsentag, bevor sie am Mittwoch wieder fast 13 Prozent zulegen konnten, am Donnerstag aber nur ein äußerst moderates Minus von 0,42 Prozent verzeichneten.

Short Squeeze als Ursache

Ein Grund für das Schlingern der Aktie dürften Shortseller gewesen sein. Relativ schnell nach dem erfolgreichen Start an der Wall Street wetteten Bären auf fallende Kurse und bauten Short-Positionen auf.

Dann folgten allerdings überraschend starke Quartalszahlen, die weitere Kurssteigerungen zur Folge hatten. Shortseller mussten ihre Positionen daraufhin glatt stellen und trieben die Aktien damit noch weiter in die Höhe. Somit sorgte ein Short Squeeze für die Kursexplosion, wodurch aber auch ein nahender Kursrücksetzer wahrscheinlich wurde.

Geschäftszahlen zufriedenstellend?

Zwar wurden die Geschäftszahlen an der Börse positiv aufgenommen - der Umsatz stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 215 Prozent - doch nahm der Verlust um 16 Prozent zu. Dennoch waren die Ergebnisse über den Erwartungen, sie spiegelten den "großen Wunsch der Verbraucher nach Fleisch-Alternativen" wider, merkte Unternehmenschef Ethan Brown an. Trotz dessen macht Beyond Meat noch immer keinen Gewinn. Gleichzeitig nimmt die Konkurrenz zu und Beyond Meat kommt aufgrund der hohen Nachfrage mit der Produktion nicht hinterher. Noch profitiert der Fleischersatz-Hersteller von dem Hype, den viele prominente Unterstützer anfachen. So sind beispielsweise Microsoft-Gründer Bill Gates oder auch Hollywood-Star Leonardo DiCaprio als Investoren und Fürsprecher an Bord, doch wie lange sich Beyond Meat noch darauf verlassen kann, ist fraglich.

Beyond Meat-Aktie: Analysten zunehmend skeptisch

Denn Analysten äußern zunehmend Sorgen aufgrund der extremen Wertsteigerung. JPMorgan hat die Beyond Meat-Aktie jüngst von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft und sieht den fairen Wert nun bei 121 US-Dollar. Als Grund dafür nannte Ken Goldman, Analyst der US-Bank, dass die Aktie binnen zwei Handelstagen fast 70 Prozent an Wert gewonnen hatte. Das "außerordentlich hohe Umsatz- und Gewinnpotenzial" sei damit nun auch eingepreist. Außerdem dürfte die Konkurrenz "aggressiver" werden - Nestlé und Tyson Foods kündigten kürzlich an, ihre Bemühungen im Markt für Fleischersatzprodukte zu intensivieren. Darüber hinaus wiesen die Analysten darauf hin, dass nach Ablauf der sechsmonatigen Sperrfrist im Oktober mehr Aktien auf dem Markt seien, was den Preis weiter belasten dürfte.

Mit dieser Einschätzung sind die JPMorgan-Analysten längst nicht die einzigen. Zahlreiche weitere Experten betrachten die hohe Bewertung der Aktie mit Sorge und raten zum "Halten". Das mögliche Potenzial der Titel sei "mehr als fair eingepreist", kommentierten Experten von Goldman Sachs. "Ich würde mit einem Einstieg warten, bis aus der Aktie wieder etwas spekulative Luft entweicht", schrieb daneben Jefferies-Analyst Kevin Grundy.



Ob die Sorgen der Analysten tatsächlich berechtigt sind oder ob der Hype weiter anhalten wird, bleibt abzuwarten. Angesichts der bisherigen Entwicklung dürfte aber auch die weitere Beobachtung der Beyond Meat-Aktie spannend bleiben.

