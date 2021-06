Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte sich am Freitag zunächst nur wenig bewegen. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren einen Start bei 15.634 Punkten - das entspricht nahezu seinem Vortagesschluss. Die Anleger dürften vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag vorgelegt wird, zurückhaltend bleiben.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten Indizes in Asien weisen auch am Freitag gemischte Vorzeichen auf. Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich schwächer, auf dem chinesischen Festland geht es hingegen für den Shanghai Composite nach oben. Der Hang Seng bewegt sich derweil um seinen Vortagesschluss.

3. SPAC Pershing Square von Bill Ackman offenbar kurz vor Einstieg bei Vivendi-Tochter Universal Music

Das Akquisitionsvehikel (SPAC) des Hedgefondsmilliardärs William Ackman steht kurz vor der Übernahme eines Anteils von 10 Prozent an der Vivendi-Tochter Universal Music Group (UMG). Die Transaktion würde das weltgrößte Musiklabel mit rund 40 Milliarden US-Dollar bewerten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Zur Nachricht

4. Tesla wohl auch im Mai mit Absatzeinbruch in China

Der US-Elektroautobauer Tesla hat einem Medienbericht zufolge im Mai einen Absatzeinruch in China erlitten. Die Fahrzeugbestellungen hätten sich unter dem Strich auf etwa 9800 von mehr als 18.000 im April fast halbiert, berichtete die Technologie-Nachrichtenplattform "The Information". Zur Nachricht

5. Biden erweitert Schwarze Liste mit chinesischen Firmen

US-Präsident Joe Biden verschärft das Vorgehen gegen chinesische Firmen mit angeblichen Verbindungen zum Militär der Volksrepublik. Biden unterzeichnete am Donnerstag eine Verfügung, wonach Amerikanern der Handel mit Wertpapieren von zunächst 59 chinesischen Firmen ab dem 2. August verboten wird. Zur Nachricht

6. AstraZeneca und Merck & Co vermelden Erfolg mit Brustkrebsmittel

Ein von AstraZeneca und Merck & Co vertriebenes Medikament reduziert das Wiederauftreten von Brustkrebs bei Frauen mit einer frühen, aber aggressiven Form der Krankheit. Das Mittel könnte das Arsenal der Waffen gegen eine erbliche Form von Brustkrebs erweitern. Zur Nachricht

7. Facebook will wohl Sonderreglungen für Politiker abzuschaffen

Facebook will in Zukunft Politiker und Politikerinnen offenbar nicht mehr gesondert behandeln. Wie das amerikanische Technikportal und Mediennetzwerk "The Verge" am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, sollen die Beamten nicht mehr von Regeln der Inhaltsmoderation ausgenommen werden. Zur Nachricht

8. AUTO1-Aktie ersetzt Siltronic im MDAX - Vier Änderungen im SDAX

Die Aktie der AUTO1 wird Siltronic im MDAX ersetzen. Wie der Indexanbieter Stoxx am Donnerstag mitteilte, werden außerdem im SDAX vier Änderungen vorgenommen. Dort ersetzen Absteiger Siltronic die in den MDAX aufsteigende AUTO1-Aktie. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,40 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um elf Cent auf 68,92 Dollar zu.

10. Euro weiter bei 1,21 US-Dollar

Der Euro hat am Freitagmorgen weiter an der Marke von 1,21 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2111 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2187 Dollar festgesetzt.

