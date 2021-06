DAX stabil -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Musk-Tweet setzt erneut Bitcoin unter Druck -- SPAC von Ackman steigt bei UMG ein - Tesla, DWS, Slack im Fokus

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Freitag zurückhaltend.

Der DAX eröffnete mit einem kleinen Plus von 0,12 Prozent auf 15.651,69 Punkte und zeigt sich nun wenig verändert zum Vortag. Damit bleibt er jedoch in Reichweite seines Rekordhochs bei 15.685,40 Einheiten. Der TecDAX wies zum Handelsstart ebenfalls kleine Gewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 3.356,98 Zähler aus und bewegt sich nun um den Vortagesschluss.

Die Anleger dürften am Freitag vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag vorgelegt wird, zurückhaltend bleiben. Am Vortag kamen bereits starke Signale vom Arbeitsmarkt in Form des ADP-Berichts und der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die beide besser ausgefallen sind als erwartet. Damit stiegen aber auch die Sorgen um die Inflations- und Zinsentwicklung, die als Kehrseite der starken Konjunktur angesehen wird.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken