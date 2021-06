GlaxoSmithKline rät ADS-Inhabern, TRC-Mini-Tender-Offerte abzulehnen

GlaxoSmithKline weist am Freitag zur Begründung darauf hin, dass der Angebotspreis unter dem Handelspreis der Aktie liege.

TRC Capital will bis zu 3 Millionen GlaxoSmithKline-ADSs für 37,10 US-Dollar je Aktie in bar kaufen. Laut GlaxoSmithKline stellt der angebotene Preis einen Abschlag von 4,5 Prozent auf den Schlusskurs von 38,85 Dollar pro ADS am 21. Mai, dem letzten Handelstag vor Beginn des Angebots, dar. Am Donnerstag schloss die GlaxoSmithKline-ADS bei 38,71 Dollar.

