Tesla-Chef Musk setzt Bitcoin, Ethereum und Co. mit kryptischem Tweet unter Druck

Neue Talente?

Zuletzt war Tesla-Chef Elon Musk vor allem wegen seiner Twitter-Äußerungen zu Kryptowährungen in den Schlagzeilen. Je nach dem wie er sich bezüglich gewisser Kryptowerte äußerte, sorgte er für Kursausschläge in verschiedene Richtungen und befeuerte die ohnehin schon volatile Assetklasse. Neben diesen Meldungen sollte man Musks zentrale Rolle bei Tesla nicht vergessen, so ein Analyst.