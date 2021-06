AstraZeneca- und Merck-Aktien gefragt: AstraZeneca und Merck & Co vermelden Erfolg mit Brustkrebsmittel

Dies ist das Ergebnis einer langjährigen internationalen Studie, die online im New England Journal of Medicine veröffentlicht und auf einer Krebsforschungskonferenz vorgestellt wurde. Das Mittel könnte das Arsenal der Waffen gegen eine erbliche Form von Brustkrebs erweitern.

Die Pille von AstraZeneca mit dem Namen Lynparza hat sich zu einem der Topseller des Unternehmens entwickelt und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar. Der Konkurrent Glaxosmithkline plc zahlte 2019 mehr als 5 Milliarden Dollar, um den Hersteller eines anderen sogenannten PARP-Hemmers, Tesaro, zu übernehmen. Lynparza hat einen US-Listenpreis von etwa 14.449 Dollar pro Patient und Monat. AstraZeneca plant, die Daten bei den Behörden einzureichen und die Zulassung von Lynparza für BRCA-Brustkrebs im Frühstadium zu beantragen.

AstraZeneca beruft Aradhana Sarin zum Finanzvorstand

Die AstraZeneca plc hat Aradhana Sarin, derzeit Executive Vice-President und Chief Financial Officer von Alexion Pharmaceuticals, zum nächsten CFO ernannt. Sarin löse damit Marc Dunoyer ab, teilte der Pharmakonzern mit.

Der Pharmariese ist aktuell dabei, Alexion zu übernehmen. Dunoyer scheidet nach mehr als sieben Jahren als Finanzvorstand (CFO) aus dem Vorstand von AstraZeneca aus. Er wird Chief Executive von Alexion und Chief Strategy Officer von AstraZeneca werden.

Die Änderungen in der Geschäftsführung sind abhängig vom Abschluss der Transaktion und werden am 1. August oder dem späteren Datum des Abschlusses wirksam, so AstraZeneca.

AstraZeneca sagte, dass die Akquisition voraussichtlich im dritten Quartal abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen.

In London gewinnt die Aktie von AstraZeneca am Freitag zeitweise 1,1 Prozent und klettert auf 79,80 Pfund. Für die Merck-Aktie geht es an der NYSE zeitweise um 0,24 Prozent auf 74,09 US-Dollar hoch.

