Aroundtown-Aktie etwas schwächer: CPI und Aroundtown verlängern Annahmefrist für Globalworth-Offerte

Wie die CPI PROPERTY GROUP SA mitteilte, können Aktionäre der Globalworth Real Estate Investments Ltd ihre Anteile noch bis zum 16. Juni andienen. Die ursprüngliche Frist hatte am 2. Juni geendet. Bis zu diesem Zeitpunkt waren dem Bieterkonsortium lediglich 0,3 Prozent des Globalworth-Aktienkapitals, das sich noch nicht in ihrem Besitz befindet, angedient worden. CPI PROPERTY und die Aroundtown SA hielten bei Bekanntgabe des Übernahmeangebots Mitte April bereits rund 51,5 Prozent an Globalworth.

Globalworth sieht sich mit der Offerte von 7,00 Euro pro Aktie unterbewertet und hatte seinen Aktionären daher geraten, das Angebot nicht anzunehmen.

Die Aroundtown-Aktie zeigt sich am Dienstag auf XETRA zeitweise 0,15 Prozent leichter bei 6,87 Euro, während sich das Papier von CPI PROPERTY GROUP nicht bewegt.

DJG/DJN/brb/ros

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com