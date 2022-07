Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio gewinnt der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,46 Prozent auf 27.931,36 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite dagegen um 0,33 Prozent auf 3.261,12 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong notiert mit plus 0,12 Prozent bei 20.598,98 Indexpunkten.

3. Ceconomy-Aktie: Ceconomy senkt Umsatz- und Gewinnprognose

Das eingetrübte Konsumklima belastet den Elektronikhändler Ceconomy. Dies bekam der SDAX-Konzern im dritten Geschäftsquartal zu spüren und senkt deshalb seine Prognose. Zur Nachricht

4. Siemens Energy-Aktie: Siemens Energy erhält Millionen-Auftrag für Stromverbindungen

Die Amprion Offshore GmbH hat Siemens Energy mit der Lieferung von Technik für Konverterstationen beauftragt. Zur Nachricht

5. Nagarro-Aktie: Nagarro hebt Umsatzprognose an - Bruttomarge schwächer

Der IT-Dienstleister Nagarro hat zum zweiten Mal im laufenden Jahr seine Jahresziele angehoben. Zur Nachricht

6. Siebtes Sanktionspaket gegen Russland: EU verbietet Gold-Importe aus Russland

Künftig darf kein Gold und kein Goldschmuck mehr aus Russland in die EU eingeführt werden. Zur Nachricht

7. Seit Abschluss der Wartungsarbeiten: Gasfluss durch Nord Stream 1 weiter konstant

Netzdaten zufolge fließt seit Abschluss der Wartungsarbeiten weiter kontinuierlich Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Zur Nachricht

8. Snap-Aktie bricht nachbörslich ein: Snap-Umsatz unter den Erwartungen

Der Socialmediakonzern Snap hat nachbörslich seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Freitagmorgen gestiegen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105 US-Dollar. Das waren 1,14 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 90 Cent auf 97,25 Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro hat am Freitag knapp unter der Marke von 1,02 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0185 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

