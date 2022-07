Asiens Börsen uneinheitlich -- Snap-Umsatz unter den Erwartungen -- Ceconomy senkt Umsatz- und Gewinnprognose -- Siemens Energy erhält Millionen-Auftrag für Stromverbindungen

Anleger gingen am Donnerstag keine großen Risiken ein, nachdem die EZB am Nachmittag ihren Leitzinsentscheid bekannt gab. So hob die Europäische Zentralbank ihre Zinsen zum ersten Mal seit elf Jahren an - sogar um 0,5 Prozent und nicht wie angekündigt nur um 0,25 Prozent.

Daneben belastete der Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi etwas die Stimmung, vor allem in Italien. "Dem Land droht ein wochen- oder monatelanger Stillstand, und die Auszahlung von EU-Geldern könnte sich nun verzögern", so ein Marktteilnehmer gegenüber "Dow Jones Newswires".

Der EURO STOXX 50 verlor zu Handelsbeginn etwas an Boden und wechselte im weiteren Verlauf häufiger das Vorzeichen. Der Index ging schließlich 0,31 Prozent fester bei 3.596,51 Zählern aus dem Handel.

Die europäischen Börsen legten am Donnerstag letztendlich zu.

An der Wall Street ging es im späten Handel aufwärts.

Der Dow Jones kämpfte sich nach schwachem Handelsverlauf im späten Handel auf grünes Terrain und schloss mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 32.036,77 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte sich bereits früher oberhalb der Nulllinie absetzen, für das Börsenbarometer ging es mit einem Plus von 1,36 Prozent bei 12.059,61 Punkten in den Feierabend.

Schwache Konjunkturdaten drückten am Börsenparkett nur zeitweise auf die Anlegerstimmung. Der Philadelphia-Fed-Index für Juli rutschte etwa wider Erwarten noch tiefer in negatives Terrain. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der Vorwoche außerdem stärker als angenommen.

Daneben nahm die Bilanzsaison weiter an Fahrt auf. So öffneten bereits Tesla, AT&T und American Airlines die Bücher.

