Amazon-Aktie: Amazon mit Milliardenzukauf im Gesundheitssektor - 1Life Healthcare-Aktie schlussendlich +70 %

Amazon will für 3,9 Milliarden US-Dollar inklusive Verbindlichkeiten die Gesellschaft One Medical kaufen. Wie Amazon mitteilte, sollen 18 Dollar je Aktie gezahlt werden, eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden. One Medical operiert unter dem Namen 1Life Healthcare und ist eine auf Mitgliedschaft basierende Gesundheitsplattform.

One Medical bietet mit einem 199 US-Dollar teuren Monatsabo in den USA Gesundheitsdienste wie Telemedizin, Termine am selben Tag und eine App an. Grundsätzlich liegt der Fokus des Unternehmens auf der Grundversorgung von Patienten - ohne Wartezeiten. Ob und wie Amazon diese Dienste möglicherweise in die Prime-Mitgliedschaft einbinden könnte, ist unsicher. Innerhalb Deutschlands dürfte ein Amazon-Gesundheitsdienst in dieser Größenordnung jedoch eher unwahrscheinlich sein, da sich das Gesundheitssystem stark von dem in den USA unterscheidet.

Die 1Life Healthcare-Aktie beendete den Donnerstagshandel nach der Veröffentlichung des Deals mit einem satten Kursplus von 69,45 Prozent bei 17,25 US-Dollar. Damit liegt der Kurs jedoch weiterhin unter dem von Amazon angebotenen Preis.

Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1Life Healthcare Inc Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1Life Healthcare Inc Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1Life Healthcare Inc Registered Shs

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com