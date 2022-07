Amazon-Aktie: Amazon hat den größten Prime Day aller Zeiten hinter sich gebracht

Aktien in diesem Artikel Amazon 110,46 EUR

• 300 Millionen Artikel verkauft• Erfolgreichstes Prime-Event• Amazon-Geräte und Konsumelektronik beliebt

"Der Prime Day 2022 war das größte Prime Day Event aller Zeiten", meldet der Internetriese Amazon am Tag nach Beendigung der Mega-Rabattschlacht. Demnach hätten Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt 1,7 Milliarden US-Dollar eingespart - mehr als bei jedem anderen Prime Day-Event zuvor.

300 Millionen Artikel gehen über die virtuelle Ladentheke

Insgesamt 300 Millionen Artikel wurden an den beiden Prime Day-Tagen vom 12. bis 13. Juli unters Einkaufsvolk gebracht, mehr als 100.000 Artikel pro Minute, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Im Jahr zuvor waren im Rahmen der Verkaufsveranstaltung rund 250 Millionen Produkte abgesetzt worden. Dies mache die diesjährige Veranstaltung "zum größten Prime Day-Event in der Geschichte von Amazon". Für Premium-Kunden von Amazon wurden zahlreiche Artikel auf den Länderplattformen des Unternehmens vergünstigt angeboten. Voraussetzung war eine Prime-Mitgliedschaft, die in Deutschland 7,99 Euro als Monatsabo und 69 Euro im Jahresabo kostet und in deren Rahmen Prime-Kunden neben kostenlosem Versand unter anderem Zugang zum Film- und Serienstreaming-Portal Prime Video, zum Musikstreaming unter Amazon Music sowie eine rotierende Auswahl an eBooks und e-Magazinen zum kostenlosen Download angeboten bekommen.

"Der Prime Day ist eine Feier unserer Prime-Mitglieder, die sich jedes Jahr auf dieses Ereignis freuen, und wir sind begeistert, dass wir ihnen wieder einmal unglaubliche Einsparungen ermöglicht haben."

Die Umsätze bei Verkaufspartnern von Amazon, vorrangig kleine und mittlere Unternehmen, hätten dabei das Einzelhandelsgeschäft von Amazon selbst übertroffen: "Kunden gaben über 3 Milliarden US-Dollar für mehr als 100 Millionen Kleinunternehmensartikel aus".

Amazon-Hardware gefragt

Zu den am meisten nachgefragten Produkten gehörten in diesem Jahr Geräte von Amazon und Konsumelektronik. "Seit Beginn der Prime Day-Einkäufe am 12. Juli gehörten ausgewählte Fire TV-, Echo- und Blink-Geräte zu den meistverkauften Artikeln bei Amazon weltweit". Auch Haushaltswaren und Einrichtungsgegenstände waren insbesondere bei US-Kunden beliebt, heißt es im Rahmen der Pressemitteilung weiter.

Konkrete Umsatzzahlen meldete Amazon - wie bereits in den vergangenen Jahren - nicht.



