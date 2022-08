Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,04 Prozent im Minus bei 13.689,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost ungleich

In Tokio gewinnt der Nikkei nach seiner Feiertagspause am Vortag aktuell 2,37 Prozent auf 28.477,42 Punkte. (Stand: 7.14 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,16 Prozent auf 3.276,53 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong kann unterdessen 0,32 Prozent auf 20.146,93 Stellen zulegen.

3. Knorr-Bremse macht deutlich weniger Nettogewinn

Knorr-Bremse hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich wegen des schwierigen Umfelds weniger verdient. Zur Nachricht

4. Roche zieht ergänzende US-Zulassung für Grippe-Medikament an Land

Roche hat in den USA eine ergänzende Zulassung für die Anwendung des Grippe-Medikament Xofluza erhalten. Zur Nachricht

5. BaFin stellt Mängel bei Deutsche Börse-Tochter Clearstream fest

Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat bei der zur Deutschen Börse gehörenden Tochter Clearstream Banking AG nach einer Sonderprüfung Mängel festgestellt. Zur Nachricht

6. Tesla-Konkurrent Rivian über den Erwartungen der Analysten

Der Elektroautohersteller Rivian legte am Donnerstag nach Börsenschluss die Ergebnisse zum abgelaufenen, zweiten Quartal 2022 vor. Zur Nachricht

7. SAF-HOLLAND macht Fortschritte bei Haldex-Übernahme

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND ist bei der geplanten Übernahme des schwedischen Bremsenherstellers Haldex kurz vor Fristablauf ein Stück vorangekommen. Zur Nachricht

8. Vestas-Aktie: IG Metall droht mit Warnstreik

Im Konflikt um einen Tarifvertrag droht die IG Metall der deutschen Tochter des dänischen Windanlagenherstellers Vestas mit einem Warnstreik. Zur Nachricht

9. freenet mit starkem ersten Halbjahr - Prognose aufgestockt

Die freenet AG hat nach einem starken ersten Halbjahr die Prognose für den operativen Gewinn erhöht. Zur Nachricht

10. Euro stabil

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zunächst kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0321 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau wie am Donnerstagabend.

