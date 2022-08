DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- BaFin beklagt Mängel bei Deutsche Börse-Tochter -- freenet mit starkem Halbjahr -- VW, Bayer, Rivian im Fokus

Vor allem die Hoffnung auf ein langsameres Tempo bei den US-Zinserhöhungen gab diese Woche Auftrieb, nachdem der hohe Inflationsdruck im Juli etwas nachgelassen hatte. Dadurch "haben sich die Erwartungen an die nächste Sitzung der US-Notenbank im September in den vergangenen Tagen deutlich nach unten verändert", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners laut dpa. Inzwischen erwarte eine knappe Mehrheit der Experten einen geringeren Zinsschritt um 50 statt wie zuvor um 75 Basispunkte.

Weitere Preisdaten aus den USA stützten den Leitindex. Nach den Verbraucherpreisen am Mittwoch und den Erzeugerpreisen am Donnerstag überraschten nun auch die Einfuhrpreise positiv.

Nach einem kleinen Plus zum Handelsbeginn zog der DAX weiter an und schloss am Freitagabend 0,74 Prozent stärker bei 13.795,85 Punkten. Dagegen war der TecDAX mit einem kleinen Abschlag gestartet und beendete den Tag auch mit einem geringfügigen Minus von 0,06 Prozent bei 3.192,17 Zählern.

Anleger in Europa griffen am Freitag weiter zu.

Der EURO STOXX 50 baute sein anfänglich nur kleines Plus im weiteren Sitzungsverlauf aus und ging schlussendlich 0,53 Prozent höher bei 3.776,81 Punkten ins Wochenende.

Die Marktteilnehmer mussten in dieser Woche einen Reigen an Unternehmenszahlen verdauen. Die von vielen Marktteilnehmern befürchteten negativen Auswirkungen der Lieferkettenprobleme, hoher Inputpreise wie auch steigender Energiekosten auf die Unternehmensgewinne blieben bislang größtenteils aus. So konnten nach Aussage der Marktstrategen der Helaba in der weit vorangeschrittenen Quartalsberichtssaison 72 Prozent der DAX-Unternehmen mit ihren Nettoergebnissen positiv überraschen. Selbst Verfehlungen der Gewinnziele wurden selten bestraft. Dies ist laut Dow Jones Newswires ein Indiz dafür, dass Anleger mit Schlimmerem gerechnet haben.

Zudem hatte in den vergangenen Tagen der zuletzt nachlassende Preisdruck in den USA Spekulationen geweckt, die Notenbank könnte das Tempo im Zinserhöhungszyklus etwas zurückfahren. "Inflations-, Zins- und Rezessionssorgen spielen an den Finanzmärkten weiter eine Rolle, sie sind zuletzt aber etwas kleiner geworden", schrieben die Analysten der Helaba in einem Kommentar.

Am Freitag standen noch einige Industriedaten auf der Agenda. So hat sich die Industrie im Euroraum im Juni moderat gesteigert. Die Produktion erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent, was über den Erwartungen lag.

