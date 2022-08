Roche-Aktie gewinnt: Roche zieht ergänzende US-Zulassung für Grippe-Medikament an Land

Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA eine ergänzenden Anwendung für Xofluza (Baloxavir Marboxil) zur Behandlung der akuten unkomplizierten Influenza bei ansonsten gesunden Kindern im Alter von fünf bis unter 12 Jahren, die seit höchstens 48 Stunden Symptome aufweisen, genehmigt.

Dies sei das erste orale Grippemittel in Einzeldosis, das in den USA für Kinder dieser Altersgruppe zugelassen wurde, so Roche.

Zudem hat die FDA den weiteren Angaben zufolge Xofluza zur Vorbeugung der Influenza bei Kindern im Alter von fünf bis unter 12 Jahren nach Kontakt mit einer grippekranken Person zugelassen.

Die Roche-Genussscheine notieren an der SIX zeitweise 0,84 Prozent höher bei 312,75 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com, SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images