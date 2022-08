SpaceX markiert Meilenstein bei Raketenstarts

Aktien in diesem Artikel Tesla 876,00 EUR

5,01% Charts

News

Analysen

• Insgesamt bereits 172 Starlink-Starts• Rekord aus dem Vorjahr gebrochen• Starlink-Service in weiteren Ländern freigeschaltet

Große Ziele für SpaceX

Neben dem E-Autobauer Tesla hat Unternehmer Elon Musk seine Finger auch noch bei einigen anderen Unternehmen im Spiel, darunter auch dem Raumfahrtunternehmen SpaceX. Zu den ambitioniertesten Zielen des Musk-Konzerns zählt sicherlich das Starship-Raketenprojekt, das der Menschheit ermöglichen soll, den Mars zu kolonialisieren. Aber auch das Highspeed-Internet-Projekt Starlink wird immer weiter ausgebaut. Insgesamt verbuchte SpaceX bereits 172 Raketenstarts, 134 Ladungen und 110 Rückflüge. Allein im vergangenen Jahr wurden 31 Starts erfolgreich durchgeführt. Und auch für 2022 plant das Unternehmen Großes: Hieß es Anfang des Jahres noch, dass man bis zu 52 Missionen plane, stockte Musk selbst diese Zahl im März via Twitter sogar noch auf. So strebe man nun ganze 60 Missionen für das laufende Jahr an.

SpaceX Falcon 🚀 team is making excellent progress - aiming for 60 launches this year! - Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2022

Jahresrekord gebrochen

Ein Zwischenziel auf dem Weg zur 60er-Marke konnte das Raumfahrtunternehmen nun hinter sich lassen. Bereits am 22. Juli brachte SpaceX 46 Starlink-Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn, wie das Unternehmen auf Twitter schrieb. Dabei handelte es sich um die 32. Raummission in diesem Jahr.

Deployment of 46 Starlink satellites confirmed - completing SpaceX’s 32nd mission of 2022! - SpaceX (@SpaceX) July 22, 2022

Hierbei kam die zweistufige Falcon 9-Rakete zum Einsatz, die als wiederverwendbar gilt und SpaceX zufolge sowohl Nutzlasten als auch Menschen sicher ins Weltall befördern kann. Durch den Aspekt der Wiederverwendbarkeit können hochpreisige Teile des Flugkörpers außerdem erneut genutzt werden, um nachfolgende Missionen günstiger zu gestalten und damit "die Kosten für den Zugang zum Weltraum" zu senken, so das Unternehmen.

Falcon 9 launches 46 Starlink satellites to orbit pic.twitter.com/qysrekTXfo - SpaceX (@SpaceX) July 22, 2022

"Gizmodo" zufolge hätte der 32. Start in diesem Jahr bereits einen Tag zuvor, am 21. Juli 2022, stattfinden sollen, wurde aufgrund einer auffälligen Messung im Merlin-Triebwerk der Rakete jedoch nur 46 Sekunden vorher abgesagt und auf den Folgetag verschoben. An diesem kam es dann zu keinen Zwischenfällen.

Starlink nun in weiteren Ländern verfügbar

Mit den zusätzlichen 46 Starlink-Satelliten wurde der Service im Juli in 36 weiteren Ländern freigeschaltet, darunter Luxemburg sowie den Inseln St. Martin und Saint-Barthélemy. Damit dürften sich dem Portal zufolge mittlerweile etwas mehr als 2.660 funktionierende Starlink-Satelliten im Weltall befinden.

Nur zwei Tage später schickte der Musk-Konzern außerdem 53 weitere Starlink-Satelliten in den Himmel. Am 4. August hob dann mit der KPLO-Mission die nächste Falcon 9-Rakete ins Weltall ab - der 34. Start in diesem Jahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Starlink Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Starlink Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Starlink

Bildquellen: SpaceX, Kevork Djansezian/Getty Images