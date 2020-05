Die 10 besten Renten-Länder - Deutschland und USA nicht dabei

In Europa ist Deutschland die größte Volkswirtschaft - weltweit ist es die USA. Und gerade diese Länder scheinen recht wenig für ihre Rentner zu tun. Das zeigt die neueste Studie des US-Magazins International Living. In den Top 10 der besten Renten-Länder sind weder Deutschland noch die USA vertreten. Welche Länder dabei sind, erfahren Sie in diesem Ranking.

Redaktion finanzen.net



Platz 11: Das Ranking Viele möchten im Rentenalter mal dort leben, wo es schön und warm ist. Aber wo genau lohnt es sich am meisten? Das US-Magazin International Living (IL) hat ermittelt, welche die besten Renten-Länder sind. Auf der Grundlage der Kriterien "Aufenthalt", "Klima", "medizinische Versorgung" sowie "Lebenshaltungskosten" hat die IL Scores für die Länder ermittelt, nach denen das Ranking gestaffelt ist. Stand des Rankings ist der 6. März 2020. Quelle: International Living, Bild: Christian Zachariasen/Getty Images

