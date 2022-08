Nagarro-Aktie in Grün: Nagarro legt umsatzseitig zu

Der Umsatz stieg um fast zwei Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 210 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Davon blieben als bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda) 40,2 Millionen Euro übrig und damit mehr als doppelt so viel wie im Vergleichzeitraum. Unter dem Strich verdiente Nagarro 22,3 Millionen Euro - fast vier Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum (5,6 Millionen).

Bereits vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen sein Umsatzziel für 2022 hochgeschraubt. Der Gesamterlös soll mit rund 800 Millionen Euro um etwa 30 Millionen höher ausfallen als zuvor angepeilt. Die operative Marge (Ebitda-Marge) soll bei 14 Prozent bleiben. Die Brutto-Marge hingegen soll nun einen Prozentpunkt niedriger ausfallen und bei 27 Prozent liegen.

Via XETRA legt die Nagarro-Aktie zeitweise 1,28 Prozent auf 126,20 Euro zu.

/ngu/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: nagarro