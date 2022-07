Nagarro-Aktie: Mutterkonzern Allgeier im Visier der BaFin

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Aus der Technologiegruppe war Nagarro Ende 2020 als Spin-off an die Börse gegangen. Zur Prüfung steht, ob die Abspaltung im Bericht den Vorschriften entsprechend erfasst und dargestellt wurde. Die Abspaltung selbst wird nicht überprüft.

Nagarro bietet Kunden aus fast allen Branchen und in mehr als 60 Ländern Dienstleistungen in den Bereichen digitale Produktentwicklung, Digital Commerce und Customer Experience an. Mit dieser breiten Palette verzeichnet der Konzern seit Jahren ein rasantes Wachstum.

Bildquellen: nagarro

