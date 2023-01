Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX nimmt wieder Anlauf auf die runde 15.000 Punkte-Marke, unter die er gestern geschlossen hatte. Im vorbörslichen Freitagshandel steigt der DAX laut Indikationen des Brokers IG gut eine Handelsstunde vor Börsenstart um 0,5 Prozent auf 15.010 Zähler.

2. Börsen in Fernost geschlossen mit höheren Notierungen

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,51 Prozent auf 26.539,81 Punkte (Stand: 7:00 Uhr MEZ) hinzu.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zeitweise um 0,72 Prozent auf 3.263,63 Punkte. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng stellenweise ein deutliches Plus von 1,40 Prozent auf 21.953,77 Zähler.

3. Netflix überzeugt mit Nutzerwachstum - Konzernchef Reed Hastings gibt CEO-Posten ab

Beim Streaming-Riesen Netflix neigt sich die Ära von Firmengründer Reed Hastings dem Ende zu. Nach mehr als zwei Jahrzehnten hat sich der 62-Jährige aus dem Top-Management zurückgezogen, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss bekanntgab. In den drei Monaten bis Ende Dezember gewann der Streaming-Service unterm Strich 7,66 Millionen neue Kunden hinzu - Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 4,5 Millionen gerechnet. Zur Nachricht

4. Telekom-Tochter T-Mobile US drohen hohe Kosten nach Cyber-Attacke

Hacker haben sich Zugriff auf Daten von rund 37 Millionen Kunden der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US verschafft. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Die Cyber-Attacke wurde demnach am 5. Januar festgestellt. Mit Hilfe externer Experten sei die Quelle des Angriffs gefunden und dieser binnen eines Tages nach Bekanntwerden gestoppt worden. Die Untersuchungen liefen noch, derzeit gebe es aber keine Hinweise, dass es gelungen sei, ins System oder Netzwerk einzudringen. Zur Nachricht

5. Frankfurter Flughafen will Passagierabfertigung effizienter machen - Neuorganisation der Kontrollen

Der Flughafenbetreiber Fraport hat die Steuerung der privaten Dienstleister sowie die Beschaffung neuer Sicherheitstechnik von der Bundespolizei übernommen. Zur Nachricht

6. ver.di bestreikt Brief- und Paketzentren der Post - Mit Verzögerungen gerechnet

Empfänger von Briefen und Paketen müssen sich wegen eines Warnstreiks bei der Deutschen Post am Freitag auf Verzögerungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren der Deutschen Post ganztägig zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 160 000 Beschäftigten ohne Ergebnis zu Ende ging. Zur Nachricht

7. Hypoport will sich mit Kapitalerhöhung frisches Geld beschaffen

Der Finanzdienstleister Hypoport will sich durch die Ausgabe neuer Aktien frisches Geld besorgen. Bei der Kapitalerhöhung strebe das Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von etwa 50 Millionen Euro an, teilte Hypoport SE am Donnerstag in Berlin mit. Zur Nachricht

8. Linde wird zum 27. Februar aus dem DAX genommen

Im Zuge des Delisting Gasekonzerns Linde an der Frankfurter Börse wird die Aktie zum 27. Februar aus dem deutschen Leitindex DAX genommen. Das teilte die Deutsche Börse am Donnerstagabend mit. Informationen zum Nachfolger sollen am Abend des 17. Februar mitgeteilt werden. Laut den Index-Experten der Deutschen Bank und der Société Générale dürfte der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall den freien Platz im deutschen Leitindex erhalten.

Zur Nachricht

9. Ölpreise weiter mit steigender Tendenz

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86,50 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ebenfalls zur März-Lieferung stieg um 36 Cent auf 80,97 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro Der Euro hat sich am Freitag stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

