Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX sowie der TecDAX sollen mit positiven Vorzeichen in den Handel starten.

2. Die Börsen in Fernost legen am Freitag zu

Der japanische Leitindex Nikkei springt zeitweise um 1,09 Prozent auf 31.486,61 Zähler an.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite 0,77 Prozent fester bei 3.229,30 Punkten. Der Hang Seng steigt um 3,89 Prozent auf 18.926,29 Einheiten (MEZ 08:10)

3. Lufthansa setzt in München wieder auf den Airbus A380

Nach drei Jahren Pause hat die Lufthansa den Linienbetrieb mit dem größten Passagierflugzeug der Welt, dem Airbus A380, wieder aufgenommen. Zur Nachricht

4. Boeings 'Starliner' erlebt erneuten Rückschlag

Weiterer Rückschlag beim krisengeplagten Raumschiff "Starliner": Aufgrund neuer technischer Probleme muss ein erster bemannter Testflug zur Internationalen Raumstation ISS weiter verschoben werden, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA und der US-Flugzeugbauer Boeing am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mitteilten. Zur Nachricht

5. Schulden-Drama in USA nimmt ein Ende

Eine drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ist abgewendet. Zur Nachricht

6. Ceconomy will profitabler werden - Mehr Umsatz im Online-Handel geplant

Der Elektronikhändler Ceconomy will bis zur Mitte des Jahrzehnts profitabler werden. Dabei wollen die Düsseldorfer deutlich mehr Umsatz im Online-Handel machen. Zur Nachricht

7. BoJ - Kein fester Zeitrahmen für die Erreichung des Zwei-Prozent-Kursziels

Die japanische Zentralbank (BoJ) hat keinen starren Zeitrahmen für die Erreichung ihres Inflationsziels von zwei Prozent. Zur Nachricht

8. Ed Yardeni über Leitzinsen, künstliche Intelligenz und warum die Aktienrally zum meistgehassten Bullenmarkt der Geschichte werden könnte

Marktveteran Ed Yardeni äußerte sich kürzlich zu verschiedenen Themen, die den Aktienmarkt betreffen.Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,63 US-Dollar.

10. Der Euro hat am Freitag im frühen Handel weiter klar über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0765 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch tiefer auf 1,0697 Dollar festgesetzt.

