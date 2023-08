Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vorbörslich im Plus

Der DAX dürfte am Freitag zur Eröffnung etwas zulegen - gut eine Stunde vor Handelsstart wird er vom Broker IG etwa 0,5 Prozent fester bei 15.955 Punkten taxiert.

2. Börsen in Fernost überwiegend fester

In Tokio büßt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise marginale 0,03 Prozent ein auf 32.150,79 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verbessert sich der Shanghai Composite unterdessen zwischenzeitlich um 0,42 auf 3.295,91 Punkten. Der Hang Seng notierte zuletzt 0,99 Prozent fester bei 19.612,59 Zählern.

3. Commerzbank schraubt Jahresprognose nach oben

Die Commerzbank hat im zweiten Quartal von den höheren Zinsen profitiert. Sie steigerte Gewinn und Erträge stärker als erwartet. Zur Nachricht

4. Vonovia steigert operativen Gewinn etwas

Vonovia hat im zweiten Quartal den operativen Gewinn EBITDA sowie den Umsatz leicht gesteigert und dabei unter anderem von Synergien durch die Integration der Deutsche Wohnen profitiert. Zur Nachricht

5. LANXESS verzeichnet deutlich schwächeres Ergebnis

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat im zweiten Quartal angesichts einer weltweit schwachen Nachfrage in vielen Kundenindustrien einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis verbucht, die Markterwartungen aber leicht übertroffen. Zur Nachricht

6. Carl Zeiss Meditec senkt Ausblick

Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten wegen teils langer Lieferzeiten und hoher Investitionen eine deutlich rückläufige Rendite verzeichnet. Zur Nachricht

7. Amazon überrascht beim Gewinn

Amazon hat im vergangenen Quartal dank einer Erholung des Online-Handels und Sparmaßnahmen deutlich mehr als erwartet verdient. Zur Nachricht

8. Apple verkauft weniger iPhones - Trotz Umsatzminus höherer Gewinn

Apples kann sich nicht dem allgemeinen Abschwung bei Smartphones und Computern entziehen - doch die Ausgaben hunderter Millionen Kunden für digitale Angebote federn die Rückgänge ab. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise steigen auch zum Ende der Woche an. Am Freitagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 85,31 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung stieg um 23 Cent auf 81,78 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro wird Freitag früh zeitweise bei 1,0948 US-Dollar gehandelt und bleibt damit unter der runden 1,10-Dollar-Marke.