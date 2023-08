Asiatische Börsen überwiegend fester -- Apple schlägt Erwartungen beim Gewinn -- Airbnb verbessert Ergebnis -- Amazon mit Umsatzplus -- Nintendo, Sartorius im Fokus

An Europas Börsen zeigten sich am Donnerstag schwächer.

Der EURO STOXX 50 büßte zum Auftakt minimal ein, baute das Minus im Verlauf aber deutlicher aus. Sein Schlussstand: 4.304,63 Zähler (-0,73 Prozent).

Der Schock, dass Fitch den USA die höchste Bonitätsstufe entzogen hat, ließ am Donnerstag etwas nach, zumal es auch an den Börsen in Asien zuvor teilweise zu einer Erholung gekommen war. Bei den Renditen und am Devisenmarkt war die Situation weiter ruhig. Damit stand weiterhin die Berichtssaison im Blick, so Marktbeobachter. Neue Preisdaten wurden aus der Schweiz veröffentlicht. Die Teuerung in der Schweiz ist im Juli erneut zurückgegangen. Die Jahresinflation sank im Juli auf 1,6 Prozent, nach 1,7 Prozent im Juni, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Zudem dürfte der große US-Arbeitsmarktbericht seine Schatten vorauswerfen, der am Freitag zur Veröffentlichung ansteht.

