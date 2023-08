Warren Buffett hat Grund zur Freude: NYSE-Buffett-Beteiligung Occidental Petroleum kauft Millionen eigener Aktien von Berkshire zurück

Aktienrückkaufprogramm

Warren Buffett macht kein Geheimnis daraus, dass der US-Ölkonzern Occidental Petroleum zu seinen absoluten Aktienfavoriten gehört. In den vergangenen Monaten schlug das "Orakel von Omaha" immer wieder bei den Occidental-Aktien zu - das macht sich nun bezahlt.

Warren Buffett liebt Unternehmen, die seit Jahrzehnten solide wirtschaften, zuverlässig Dividenden zahlen, über einen starken Markennahmen verfügen und sich in einer stabilen Branche befinden. Diese anspruchsvollen Kriterien scheint Occidental Petroleum zu erfüllen, so kaufte der 92-Jährige seit 2019 fleißig Anteilsscheine des Ölkonzerns. Im ersten Quartal 2023 belegte Occidental Rang sechs in der Liste der größten Depotpositionen von Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway (Stichtag: 31. März 2023). Die wiederholten Occidental-Zukäufe scheinen sich nun auszuzahlen.

Occidental kauft Aktien von Berkshire zurück

So ist dem Occidental-Bericht über das abgelaufene zweite Quartal 2023 zu entnehmen, dass das Öl-Unternehmen zwischen April und Juni Vorzugsaktien im Wert von 522 Millionen US-Dollar von Berkshire zurückkaufte. Occidental bewies damit sein Engagement, Warren Buffett trotz des Rückgangs der Ölpreise, unter dem Occidental ebenso wie viele andere Ölkonzerne leidet, für sein Milliardeninvestment in Occidental zu belohnen. Mit diesem Erwerb erhöht sich die Gesamtzahl der Rückkäufe von Occidental in diesem Jahr auf 12 Prozent der ursprünglichen Investition von Berkshire in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar. Mit dieser Investition hatte Occidental ursprünglich die Übernahme von Anadarko Petroleum im Jahr 2019 finanziert.

Darum profitieren sowohl Berkshire als auch Occidental von dem Aktienrückkauf

Berkshire profitiert auf zwei Arten von dieser Maßnahme: Einerseits erhält es hohe Barmittelzuflüsse und andererseits verringert sich durch den Aktienrückkauf das Angebot an handelbaren Occidental-Anteilen. Durch die Verringerung des Angebots steigt der Aktienpreis an, sofern die entsprechende Nachfrage stabil bleibt. Wenig überraschend verfolgt Occidental mit dem Aktienrückkaufprogramm auch eigene Interessen: Die 2019 erworbenen Occidental-Vorzugsaktien von Berkshire sind mit einer jährlichen Dividende von 8 Prozent verbunden, was sie zu einer äußerst kostspieligen Komponente innerhalb des gesamten Kapitalrahmens von Occidental macht.

Im Juni kaufte Buffett weitere Occidental-Aktien - Komplettübernahme aber ausgeschlossen

Ende Juni dieses Jahres stockte die Investorenlegende via Berkshire seine Occidental-Beteiligung um weitere 2,1 Millionen Anteile auf. Insgesamt legte Berkshire für die Zukäufe, die zwischen dem 26. und 28. Juni erfolgten, 122 Millionen US-Dollar auf den Tisch, der durchschnittliche Kaufpreise lag bei knapp über 57 US-Dollar.

Insgesamt hält Berkshire nun etwa 224 Millionen Occidental-Aktien. Durch den Juni-Zukauf überschritt Buffetts Investmentkonglomerat die wichtige 25-Prozent-Anteilsschwelle und verfügt über 25,1 Prozent der Occidental-Anteile. Den immer mal wieder aufgeflammten Gerüchten, Berkshire strebe eine Komplettübernahme von Occidental an, erteilte Buffett jedoch eine deutliche Absage. "Es gibt Spekulationen darüber, dass wir die Kontrolle kaufen, aber wir werden die Kontrolle nicht kaufen. Wir wüssten nicht, was wir damit machen sollten," stellte der Altmeister auf der letzten Berkshire-Hauptversammlung klar.

