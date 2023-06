Warren Buffetts Investmentfirma Berkshire stockt bei Occidental weiter auf - Wichtige Anteilsschwelle überschritten

25 % der Anteile im Besitz

Seit Monaten kauft Starinvestor Warren Buffett immer wieder Anteile am Energiekonzern Occidental Petroleum. Ein neuerlicher Ausbau der Beteiligung bringt Berkshire Hathaway über eine wichtige Anteilsschwelle.

• Berkshire Hathaway kauft erneut Occidental-Aktien

• 57 US-Dollar Durchschnittspreis

• Anteil auf über 25 Prozent ausgebaut

Berkshire Hathaway hat einmal mehr bei Occidental Petroleum aufgestockt.

Anteilsschwelle von 25 Prozent durchbrochen

Laut einer am Mittwoch eingereichten Meldung hat das Investmentkonglomerat unter der Leitung von Starinvestor Warren Buffett seine Beteiligung an dem Ölunternehmen um 2,1 Millionen Anteile aufgestockt. Insgesamt legte Berkshire für die Zukäufe, die zwischen dem 26. und 28. Juni erfolgt sind, 122 Millionen US-Dollar auf Tisch. Durchschnittlich bezahlte Berkshire damit etwas mehr als 57 US-Dollar je Aktie. Am Donnerstag schloss der Anteilsschein an der NYSE bei 58,52 US-Dollar.

Insgesamt hält Berkshire nach dem jüngsten Aktienerwerb 2,14 Millionen Anteile an Occidental Petroleum - mit dem Schlusskurs vom Donnerstag summiert sich der Wert der Beteiligung damit auf rund 12,9 Milliarden US-Dollar. Damit hält die Investmentgesellschaft 25,1 Prozent der Anteile an dem Ölkonzern.

Komplettübernahme wohl nicht geplant

Obwohl ein derart hoher Anteil an einem Unternehmen immer wieder Spekulationen um eine Komplettübernahme von Occidental durch Berkshire auslöste, hatte Warren Buffett diesem Narrativ im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung einen Riegel vorgeschoben. "Es gibt Spekulationen darüber, dass wir die Kontrolle kaufen, wir werden die Kontrolle nicht kaufen", fügte Buffett hinzu. "Wir wüssten nicht, was wir damit machen sollten."

Innovativer Unternehmensansatz

Occidental Petroleum hat sich unter anderem die Förderung von klimaneutralem Erdöl auf die Fahnen geschrieben. Buffett hat 2019 erstmals Anteile an Occidental erworben - in einer für das Ölunternehmen brisanten Situation: Occidental befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Bieterkampf mit dem Ölriesen Chevron. Beide Unternehmen hatten ein Auge auf Andarko geworfen. Das Zehn-Milliarden-US-Dollar-Investment von Buffett hat Occidental schließlich den Zuschlag für den Rivalen gesichert. Seit diesem Zeitpunkt hat Berkshire seine Beteiligung stetig ausgebaut.



Redaktion finanzen.net