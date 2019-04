Warren Buffett gibt Occidental Geld für Anadarko-Übernahme

Berkshire Hathaway werde 10 Milliarden US-Dollar (9 Mrd Euro) für einen Anteil an Occidental bereitstellen, um zur Finanzierung der Übernahme von Anadarko beizutragen, teilte Occidental am Dienstag mit.

Berkshire bekomme dafür 100 000 besondere Occidental-Unternehmensanteile im Wert von je 100 000 Dollar mit 8 Prozent Dividende. Zudem erhalte Berkshire das Recht, 80 Millionen reguläre Aktien von Occidental zum Preis von 62,50 Dollar zu kaufen. Aktuell notiert die Aktie um die 60 Dollar. Die Finanzierungstransaktion steht und fällt mit dem Erfolg der Anadarko-Übernahme.

Am Montag war bekannt geworden, dass Anadarko mit dem US-Ölförderer Occidental über sein Angebot sprechen will. Occidental hat rund 38 Milliarden US-Dollar in bar und eigenen Aktien geboten und damit eine Offerte des US-Ölkonzerns Chevron in Höhe von insgesamt 33 Milliarden Dollar in bar und in eigenen Aktien übertrumpft.

Anadarko war mit Chevron Mitte April schon handelseinig geworden. Der Verwaltungsrat bekräftigte nun die bestehende Empfehlung des Deals. Allerdings könnte die Offerte von Occidental unter den Bedingungen des mit Chevron geschlossenen Vertrags durchaus als überlegen gewertet werden, hieß es am Montag weiter. Sollte Anadarko die neue Offerte von Occidental offiziell als überlegen bezeichnen, hätte Chevron vier Tage Zeit, das eigene Angebot zu verbessern.

