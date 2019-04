Warren Buffett: Dieses Investment ist genauso gut wie Berkshire-Aktien

Im Gespräch mit dem Finanznachrichtenblatt "Financial Times" hatte Investmentlegende Warren Buffett auf die Frage hin, welches langfristige Investment, beispielsweise für die eigenen Kinder, besser sei, eine klare Antwort:

Genauso gut wie Berkshire?

Lieber Aktien der Investmentholding Berkshire Hathaway, die vom Orakel von Omaha höchstpersönlich gegründet wurde, kaufen oder doch in den S&P 500 investieren? Anleger können mit beiden Optionen offenbar nichts falsch machen. Der 88-jährige Milliardär äußerte gegenüber der FT: "Ich denke, das finanzielle Ergebnis würde ziemlich nah beieinander liegen". Besonders für Menschen, die nicht wissen, wie sie Aktien auswählen sollen, sei der S&P 500 "das beste Investment", äußerte er bereits am Jahresanfang gegenüber CNBC.

Würdiger Gegner für Buffett-Strategie

Der S&P 500 scheint sich in den vergangenen Jahren als würdiger Gegner für die Strategie des Börsengurus und seine Investmentfirma erwiesen zu haben. Des Öfteren erklärte er, wie schwierig es sei, die Performance des marktbreiten US-Index zu schlagen. In den letzten 54 Jahren aber haben die Aktien, die Berkshire Hathaway hält, es geschafft, den S&P 500 um 2,5 Prozentpunkte zu schlagen, berichtet die FT. Dieser vermeintliche Konkurrenz-Kampf mit dem Index bezeichnete er im Februar als "harte Zeit" gegenüber CNBC. Insbesondere, da die Performance in den vergangenen zehn Jahren etwas nachgelassen habe. So sei ein US-Dollar, der vor zehn Jahren in Berkshire investiert worden ist, nun 2,40 US-Dollar wert - bei einer Anlage in einen S&P 500 Tracker-Fonds liege das Ergebnis nun bei 3,20 US-Dollar.

In einem Brief an die Aktionäre stellte er aber in Aussicht, dass Berkshires Wert weiter steigen wird und im Laufe der nächsten zehn Jahre den S&P geringfügig übertreffen könnte - das Wettrennen um die bessere Performance setzt sich stetig fort. "Wir können das natürlich nicht garantieren. Aber wir sind bereits, unserer Überzeugung mit unserem eigenen Geld zu unterstützen", schrieb Buffett laut der FT.

