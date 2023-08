Cannabis-CEOs verdienten 2022 deutlich weniger

Gesamtvergütung

Die schwache Börsenentwicklung vieler Cannabis-Aktien hat sich 2022 auch auf den Gehaltsschecks vieler Führungskräfte betroffener Unternehmen bemerkbar gemacht.

• Cannabis-CEO mit weniger Vergütung 2022

• Teil der Gehälter kursabhängig

• Marktkapitalisierung ist nicht immer ein Hinweis auf höhere Vergütung





Einst als Börsenstars gefeiert, mussten viele Cannabis-Aktien in den Jahren 2021 und 2022 Rückschläge hinnehmen. Einige der Branchentitel werden nur noch zu einem Bruchteil der Preise gehandelt, die am Markt noch vor 2021 aufgerufen worden waren. Das wirkte sich auch auf die Vergütung von Cannabis-CEOs aus.

Gehälter konstant - aktienbasierten Vergütungskomponenten sinken

Dabei hat sich an den Gehältern der Chefs von Cannabis-Unternehmen zunächst nicht viel geändert, wie MJBizDaily berichtet. Sehr wohl gesunken sei aber jener variable Gehaltsanteil, der auf der Entwicklung der Unternehmensaktien basiert.

Top-Verdiener unter den CEOs von Cannabis-Unternehmen war dem Portal zufolge James Cacioppo von Jushi, der für seine Tätigkeit 8,5 Millionen US-Dollar bekam. Auf Platz zwei folgt mit bereits großem Abstand Nicholas Vita, der Firmenlenker von Columbia Care, für den am Ende eine Vergütung von 5 Millionen US-Dollar raussprang. Die Chefs von Acreage Holdings und Trulieve Cannabis, Filippo (Peter) Caldini und Kim Rivers, landeten mit 3,9 Millionen Dollar Einkommen nochmals deutlich abgeschlagen auf dem dritten und vierten Platz der bestbezahlten Cannabis-CEOs.

Daten nur bedingt aussagekräftig

"Die Informationen des letzten Jahres basierten auf einem heißeren Markt als dem derzeitigen", so Jim Finkelstein, Executive Vice President und Geschäftsführer des in Kalifornien ansässigen Personal- und Vergütungsberatungsunternehmens FutureSense, in einem Interview mit MJBizDaily. "Und so kann es sein, dass der Wert dessen, was gemeldet wurde, viel, viel höher ist als der Wert, der dieses Jahr gemeldet wird, weil dieser sich an die Veränderung des Marktpreises und des Wertes des Eigenkapitals anpasst."

Finkelstein sagte, es sei auch wichtig zu beachten, dass einige im Jahr 2021 gewährte Aktienoptionszuteilungen möglicherweise noch unverfallbar seien und nicht in den Vergütungstabellen berücksichtigt würden.

Marktkapitalisierung nicht immer Hinweis auf Gesamtvergütung des CEO

Hohe Marktkapitalisierungen bei Cannabisunternehmen gehen allerdings nicht zwangsläufig mit einer höheren Gesamtvergütung der CEOs einher, heißt es bei MJBizDaily weiter. So habe Curaleaf-CEO Matt Darin etwa für 2022 eine Gesamtvergütung von 1,1 Millionen US-Dollar erhalten, obwohl sein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von zwei Milliarden US-Dollar an der Spitze gestanden hätte. Demgegenüber habe Nicholas Vita von Columbia Care mit seinen fünf Millionen Dollar an Gesamtvergütung deutlich mehr erhalten: Die Marktkapitalisierung seines Unternehmens lag 2022 bei rund 200 Millionen US-Dollar.



Redaktion finanzen.net