Linde, Plug Power und Co.: Diese Wasserstoffaktien werden von Analysten empfohlen

Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit ist inzwischen auch an den Börsen angekommen. So gibt es unter den Wasserstoff-Aktien eine ganze Anzahl, welche Analysten zukunftsorientierten Investoren zum Kauf empfehlen.

• Anleger wollen in Klimaschutz und Nachhaltigkeit investieren

• Wachsendes Interesse an Wasserstoff-Anteilsscheinen

• Bei TipRanks sind zahlreiche Analysten optimistisch zu verschiedenen Aktien dieser Branche

Für die saubere Energiegewinnung wird der alternative "Kraftstoff" Wasserstoff von vielen als gute Ergänzung zur Wind- und Sonnenenergie betrachtet. Denn während die Stromgewinnung bei den beiden letztgenannten von schwankender Natur ist, ist mit Wasserstoff eine stabile und verlässliche Stromerzeugung möglich, so dass er dazu beitragen kann, das Stromnetz zu stabilisieren. Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass auch an der Börse das Interesse an Wasserstoff-Aktien groß ist.

Plug Power

Doch welche Aktien sollten Anleger ins Auge fassen? TipRanks liefert dazu einen Überblick über verschiedene Titel und wie sie von Analysten eingeschätzt werden:

Überwiegend positiv wird demnach Plug Power gesehen. Der US-Brennstoffzellen-Hersteller wurde 1997 gegründet. Seine Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme finden Anwendung in der Elektromobilität, in Flurfördergeräten und stationär in Notstromanlagen. Außerdem beliefert er Kunden mit Wasserstoff und konstruiert Anlagen für die Wasserstoffspeicherung sowie Wasserstoff-Zapfanlagen.

Laut TipRanks bewerten elf Analysten den Titel mit Buy und fünf weitere mit Hold. Das Kursziel sehen diese Analysten durchschnittlich bei 18,68 US-Dollar, womit der Plug Power-Anteilsschein ein Aufwärtspotenzial von rund 60 Prozent im Vergleich zum derzeitigen Kurswert hätte.

New Fortress Energy

Ebenfalls einen Blick wert ist New Fortress Energy. Das integrierte Gas-zu-Strom-Infrastrukturunternehmen, das Energie- und Entwicklungsdienstleistungen anbietet, ist in zwei Segmenten tätig: Zum einen Terminals und Infrastruktur - von der Erdgasbeschaffung und -verflüssigung bis hin zu Logistik und Verschiffung - zum anderen Schiffe, die an Kunden vermietet werden.

Von den sechs bei TipRanks geführten Analysten vergeben vier ein Buy- und zwei ein Hold-Rating für die Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 43,67 US-Dollar käme der New Fortress Energy-Titel auf ein Aufwärtspotenzial von satten 57 Prozent.

Air Products and Chemicals

Daumen hoch gibt es zudem für den weltweit tätigen Industriegas-Anbieter Air Products & Chemicals. Das US-Unternehmen ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Gasen spezialisiert und bietet außerdem Ausrüstungen und damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an. Im Bereich Wasserstoff zählt das Unternehmen zu den Weltmarktführern.

Bei TipRanks empfehlen fünf Analysten das Papier zu kaufen und drei weitere es zu halten. Das durchschnittliche Kursziel der Air Products & Chemicals-Aktie liegt bei 329,75 US-Dollar, entsprechend einem Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent im Vergleich zum derzeitigen Aktienkurs.

Bloom Energy

Mehrheitlich positiv sehen Analysten außerdem Bloom Energy. Das US-Unternehmen bietet eine kommerziell nutzbare Plattform zur Stromerzeugung auf der Basis von Festoxid-Brennstoffzellen an, die sauberen und zuverlässigen Strom liefert. Seine brennstoffflexiblen Bloom Energy Server können neben Erdgas auch Biogas und Wasserstoff nutzen, um Strom mit deutlich höherem Wirkungsgrad zu erzeugen als herkömmliche, verbrennungsbasierte Ressourcen.

Von den 13 bei TipRanks geführten Analysten vergeben acht ein Buy- und die übrigen fünf ein Hold-Rating für den Anteilsschein. Das durchschnittliche Kursziel sehen sie bei 24,92 US-Dollar, damit käme der New Fortress Energy-Titel auf ein Aufwärtspotenzial von rund 49 Prozent.

Linde

Auch der Linde-Konzern, der sich Anfang 2023 von der Frankfurter Börse zurückgezogen hat und seitdem an der New York Stock Exchange als Hauptbörse gelistet ist, zählt bei TipRanks zu den Analysten-Lieblingen. Das Unternehmen entwirft, konstruiert und baut Anlagen zur Herstellung von Industriegasen und bietet seinen Kunden eine Reihe von Gaserzeugungs- und -verarbeitungsdienstleistungen an, wie z.B. Wasserstoff-Anlagen. Neben dem Engineering-Geschäft sind Industriegase die zweite Kernproduktlinie des Konzerns - darunter auch Wasserstoff.

Laut TipRanks empfehlen elf Analysten das Papier zu kaufen und jeweils einer es zu halten bzw. zu veräußern. Das Kursziel sehen die Analysten durchschnittlich bei 425,18 US-Dollar, womit die Linde-Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund 11 Prozent hätte.

