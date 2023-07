Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie

Wasserstoff im Fokus

Wasserstoff-Aktien konnten sich in den letzten Wochen deutlich erholen, dennoch zeigen sich die Analysten wenig überzeugt. Ballard Power scheint momentan kein Kauf - die Gründe.

• Meme-Hype oder nachhaltige Aufwärtsbewegung?

• Analysten raten zum Halten

• Umsatzzahlen enttäuschen - Vorsicht geboten



Die Aktie des kanadischen Wasserstoff-Unternehmens Ballard Power konnte sich in den letzten Monaten deutlich erholen. So legte sie im vergangenen Monat um 6,86 Prozent zu und notiert derzeit bei 4,52 US-Dollar. Dabei bleibt sie aber immer noch weit hinter ihrem 52-Wochen-Hoch von 9,28 US-Dollar zurück und auch seit Jahresbeginn weist die Aktie einen Verlust von 5,64 Prozent auf (Schlusskurs 25. Juli 2023). Anfang Juni hatte die Ballard Power-Aktie noch bei 3,98 US-Dollar ein 52-Wochen-Tief markiert und erlebte dann - gemeinsam mit anderen Wasserstoff-Aktien - eine starke Nachfrage: Nikola-Aktien führten die Rally im Wasserstoff-Sektor an, gefolgt von Ballard Power und Plug Power. Die Volatilität der Wasserstoff-Aktien rief allerdings angesichts nur weniger positiver Unternehmensnachrichten aus dem Wasserstoff-Sektor und hoher Shortpositionen bei Nikola, Ballard Power und Plug Power Erinnerungen an die Börsenrally der Meme-Aktie GameStop wach.

Ballard Power: Senkung der Produktionskosten im Fokus

Profitieren konnte der Ballard-Power-Kurs zuletzt aber auch von den positiven Nachrichten vom diesjährigen Capital Markets Day Mitte Juni, an dem das Unternehmen ankündigte, sich auf die Senkung der Produktionskosten bei gleichzeitigen Plattformgewinnen konzentrieren zu wollen. "Unsere 3 x 3 Stack-Kostenreduzierung hat bereits einen kostengünstigeren und qualitativ hochwertigeren flexiblen Graphit validiert, der eine Reduzierung der Plattendicke um 35 % und eine Reduzierung der Rohmaterialien um 45 % ermöglicht. Da die Leistungsdichte unserer flexiblen Graphitstapel jetzt über 4 kW/L liegt, wird erwartet, dass weitere Investitionen in die Herstellungsprozesse der nächsten Generation zu einer weiteren Kostensenkung von 70 % für unsere firmeneigenen Bipolarplatten führen und einen klaren Weg in Richtung des Kostenziels des US-Energieministeriums von 5 $/kW für die Bipolarplatte aufzeigen", wird Lee Sweetland, Vice President of Transformational Projects in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Man wolle nicht nur die Kosten reduzieren und die Wirtschaftlichkeit verbessern, sondern auch die Energie-, Wasser und Materialressourcen drastisch reduzieren, sagte Ballard-COO Mark Biznek.

Bis 2025 sollen rund 18 Milliarden US-Dollar in die Herstellung von Bipolarplatten investiert werden. Für 2023 sind diese bereits in den geplanten Investitionsausgaben enthalten und haben laut dem Unternehmen keinen Einfluss auf die Prognose. Dies ließ die Aktie in den darauffolgenden Tagen um bis zu 24 Prozent ansteigen.

Ballard Power Aktie: Keine Kaufempfehlung?

Auf TipRanks stellen die Analysten dem Wasserstoff-Papier eine Empfehlung zum Halten aus. Das mittlere Kursziel liegt mit 5,66 US-Dollar immer noch 25,22 Prozent über dem aktuellen Kurs. Von Bloomberg befragte Analysten stellen der Aktie in einer Veröffentlichung vom 19. Juni keine Kaufempfehlung aus. Von den 15 befragten Analysten stufen laut "Best Stocks" zwei die Aktie zum "Verkaufen" ein und 13 zum "Halten". Grund für die teilweisen Abstufungen und Vorsicht der Analysten dürfte der jüngste Quartalsbericht von Ballard Power von Anfang Mai gewesen sein. So blieb der Umsatz deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück: Zwar konnte das Unternehmen seinen Verlust pro Aktie auf 0,11 US-Dollar senken, der Quartalsumsatz belief sich jedoch lediglich auf 13,345 Millionen US-Dollar, während im Vorjahresquartal noch 21 Millionen US-Dollar zu Buche standen.

Den nächsten Quartalsbericht veröffentlicht Ballard Power voraussichtlich am 2. August 2023.

Redaktion finanzen.net

