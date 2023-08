freenet-Aktie mit Verlusten: freenet bestätigt nach leichtem Wachstum Jahresprognose

Mini-Umsatzplus

freenet hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert sowie die Jahresprognose bestätigt.

Das Telekomunternehmen wiederholte sein Ziel, im Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA von mindestens 520 Millionen Euro zu erreichen sowie einen Free Cashflow von mehr als 260 Millionen Euro. Im laufenden Jahr soll das EBITDA wie angekündigt 480 bis 500 Millionen Euro erreichen und der Free Cashflow 250 bis 270 Millionen Euro. Das soll sich auch in einer steigenden Dividende je Aktie ausdrücken, nachdem für 2022 1,68 Euro gezahlt worden waren.

Dem Umsatz im ersten Halbjahr erhöhte freenet um 2,7 Prozent auf 1,270 Milliarden Euro. Das EBITDA gab das Unternehmen mit einem Plus von 5,7 Prozent auf 254,6 Millionen Euro an. Der Free Cashflow wuchs um 5,5 Prozent auf 131,5 Millionen Euro.

Wesentlich für die erhöhte Profitabilität waren gestiegene Serviceumsätze und eine insgesamt in Relation zum Wachstum stabile Gemeinkostenbasis. Der Bestand an Abonnenten wuchs in den ersten sechs Monaten um 242,7 Tausend auf 9.285,2 Tausend.

Im XETRA-Handel sank die freenet-Aktie zuletzt um 1,48 Prozent auf 21,26 Euro.

