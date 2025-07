freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 28,16 EUR.

Die freenet-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 28,16 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 28,10 EUR. Bei 28,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 107.113 freenet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.05.2025 auf bis zu 37,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 24,06 EUR. Mit Abgaben von 14,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,71 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 21.05.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 604,40 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

