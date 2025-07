freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von freenet

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 28,16 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 28,16 EUR. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,10 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 14.469 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,56 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 24,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,56 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,71 EUR je freenet-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 21.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 638,90 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,47 EUR je Aktie aus.

