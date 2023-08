LANXESS-Aktie rutscht ab: LANXESS verzeichnet deutlichen Gewinnrückgang - Neuer Finanzchef

Schwache Nachfrage

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat im zweiten Quartal angesichts einer weltweit schwachen Nachfrage in vielen Kundenindustrien einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis verbucht, die Markterwartungen aber leicht übertroffen.

Der MDAX-Konzern LANXESS hatte bereits im Juni vor den schwachen Zahlen gewarnt und die Prognose gesenkt. LANXESS reagierte nun mit einem Aktionsplan, um die Kosten zu senken und sich effizienter aufzustellen.

"Die Chemie und auch LANXESS sind derzeit in schwerem Fahrwasser. Die erhoffte Nachfragebelebung für das zweite Halbjahr ist derzeit nicht absehbar. Daher steuern wir gegen", sagte Vorstandschef Matthias Zachert.

Der Umsatz ging im Zeitraum April bis Juni um 11,1 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro zurück. Schon im ersten Quartal seien eine allgemein sehr schwache Nachfrage sowie ein anhaltender Lagerabbau bei Kunden zu beobachten gewesen, hatte LANXESS im Juni mitgeteilt. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) vor Sondereinflüssen brach um 57,7 Prozent auf 107 Millionen Euro ein.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 1,72 Milliarden und einem EBITDA vor Sondereinflüssen von 103 Millionen Euro gerechnet.

Mit dem Aktionsplan "FORWARD!" werde LANXESS zunächst im laufenden Jahr einmalig rund 100 Millionen Euro durch Kostensenkungen und verringerte Investitionen einsparen. Darüber hinaus stellt sich der Konzern effizienter auf und will seine jährlichen Kosten ab 2025 dauerhaft um rund 150 Millionen verringern.

Im Gesamtjahr 2023 peilt LANXESS weiterhin ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 600 bis 650 Millionen Euro an.

Finanzchef Pontzen verlässt LANXESS - Nachfolger bereits gefunden

Der langjährige Finanzchef von LANXESS, Michael Pontzen, verlässt den Chemiekonzern überraschend Ende August. Der Aufsichtsrat habe dem Wunsch von Pontzen zugestimmt, seine Bestellung als Finanzvorstand vorzeitig zu beenden und eine neue Aufgabe als Finanzchef eines Unternehmens außerhalb Deutschlands übernehmen, teilte der MDAX-Konzern am Freitag in Köln mit. Nachfolger werde Oliver Stratmann mit Wirkung zum 1. September. Oliver Stratmann arbeitet den Angaben zufolge seit 2004 bei den Kölnern und hatte verschiedene Führungspositionen in der Finanzorganisation inne. Seit 2015 leitet er die Abteilung Treasury & Investor Relations. Via XETRA verlieren die LANXESS-Papiere zeitweise 3,77 Prozent auf 28,06 Euro.

