Öffentliche KI-basierte Cloudsysteme: Baidu bleibt Marktführer in China

Pole-Position

Das chinesische KI- und Internetunternehmen Baidu kann seine Pole Position auf dem chinesischen Markt für öffentliche KI-basierte Cloudsysteme ein weiteres Mal verteidigen. Damit behauptet sich der chinesische Google- und Microsoft-Konkurrent nun schon vier Jahre in Folge an der Spitze.

• Künstliche Intelligenz das Trendthema am Markt

• Baidu bleibt Marktführer auf dem chinesischen Markt für öffentliche KI-basierte Cloudsysteme

• IDC-Bericht offenbart: Markt wächst rasant

Das Thema künstliche Intelligenz ist aktuell in aller Munde. Obwohl die Technologie nicht neu ist, hat der Erfolg des Textroboters ChatGPT aus dem Hause OpenAI, an dem US-Riese Microsoft mittlerweile beteiligt ist, zu einem richtiggehenden Hype des Themas geführt. Und so wird auch der Anwendung von öffentlichen KI-basierten Cloudsystemen mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Bei diesem Bereich handelt es sich um Cloud-Computing-Plattformen, die maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz als Dienste offerieren. Auf diese Art können Unternehmen oder auch Privatpersonen solche hochentwickelten Funktionen nutzen, ohne sie selbst entwickeln zu müssen. Daneben können solche Cloud-Dienste auch von Entwicklern dazu verwendet werden, eigene KI-Modelle aufzubauen.

Baidu in China ganz vorn dabei

Auf dem chinesischen Markt für öffentliche KI-basierte Cloud-Anbieter hat sich der chinesische Internet-Konzern Baidu mittlerweile als Marktführer etabliert. Wie Baidu in einer Pressemitteilung bekannt gab, habe der jüngste IDC-Bericht zu den Marktanteilen der öffentlichen KI-basierten Cloud-Dienste in China im Jahr 2022 das chinesische Unternehmen einmal mehr an die Spitze des Rankings gesetzt. Die International Data Corporation, kurz IDC, ist ein US-amerikanisches Marktforschungsunternehmen, welches sich auf IT- und Telekommunikationstechnologie spezialisiert hat und zweimal im Jahr eben jenen Bericht veröffentlicht. Es ist das vierte Jahr in Folge, dass Baidu die Marktführerschaft in dem chinesischen KI-Cloud-Markt für sich beanspruchen kann. Zählt man die halbjährlichen Berichte für sich, ist es sogar das achte Mal hintereinander.

Im Jahresvergleich hat Baidu laut dem Bericht ein sattes Wachstum von 69,7 Prozent verzeichnet. Laut der IDC hätte sich der öffentliche KI-Cloudmarkt in China rasant entwickelt, wozu auch die Bemühungen Baidus zur Umsetzung intelligenter Lösungen in zahlreichen Industrien beigetragen hätten. So ist der Bereich von 2021 bis 2022 um 80,6 Prozent gewachsen und beendete das vergangene Jahr mit einem Wert von 7,973 Milliarden chinesische Yuan (circa 1,11 Milliarden US-Dollar).

Der Google-Rivale unterscheide sich laut Bericht von der Konkurrenz durch sein umfassendes KI-Angebot, "welches selbstentwickelte Chips, Rahmen und ein breites Angebot an KI-Fähigkeiten" umfasse, wie es in der Pressmitteilung heißt.

Auch bei anderen KI-Bereichen führend

Darüber hinaus habe sich das Internet-Unternehmen im Computer-Vision-Markt als führendes Mitglied etabliert. Computer Vision ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, in dem einem Computer mithilfe von KI beigebracht wird, Bilder und Videos, ähnlich dem visuellen System des Menschen, zu interpretieren. Laut der Baidu-Pressemitteilung gehört dieser Bereich zu den größten und am schnellsten wachsenden der KI-Cloud-Industrie. Auch auf dem Markt zur natürlichen Sprachverarbeitung habe sich das Internet-Unternehmen durch die Entwicklung multi-modaler KI-Anwendungen hervorgetan.

Wie die IDC-Experten schätzen, dürften sich generative KI und die Entwicklung großer Modelle in den nächsten drei bis fünf Jahren rapide weiterentwickeln, woraus sich wiederum Wachstumsmöglichkeiten für Baidu ergeben würden.

ERNIE überzeugt nach anfänglicher Enttäuschung doch noch

Im März 2023 stellte Baidu seinen ChatGPT-Konkurrenten ERNIE vor, der bei seinem Debüt die hohen Erwartungen zunächst enttäuschte. Morningstar-Analyst Kai Wang kritisierte nach der ERNIE-Präsentation gegenüber Reuters: "Die Präsentation war eher ein vorformulierter Monolog als eine interaktive Sitzung, die die Leute erwartet hatten". Baidu-Cloud-Kunden bekamen zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit, die KI-Software in ihre eigenen Produkte integrieren zu lassen. 650 Firmen hätten daran bereits Interesse bekundet, hieß es damals.

Wie dem IDC-Bericht nun entnommen werden kann, hätte ERNIE andere chinesische Modelle in einer speziellen industriellen Bewertung abgehängt. So sei Baidus ERNIE 3.5 das führende Großmodell Chinas und habe bei sieben von zwölf Kernindikatoren die volle Punktzahl erreicht. Dabei hebt Baidu in der Pressemitteilung hervor, dass ERNIE als einziges Modell die Bestnote in den Kategorien "algorithmisches Modell" und "Industrieabdeckung" erhalten habe.

Baidu hat sich auf die Fahnen geschrieben, den KI-Cloud-Bereich deutlich auszubauen. So geht aus der Pressemitteilung hervor, dass der Google-Rivale die Entwicklung eines Großmodell-Ökosystems anstrebt. Mehr als 150.000 Unternehmen hätten sich bereits beworben, den ERNIE-Textroboter zu testen. Zusätzlich hätte Baidu einen Venture Capital-Fonds aufgesetzt, der Innovation und Wachstum eines solchen Ökosystems vorantreiben soll.

Redaktion finanzen.net