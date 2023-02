Baidu.com-Aktie mit Kurssprung: Nach Microsofts ChatGPT und Googles Bard - Baidu.com will im März mit "Ernie Bot" nachlegen

• Microsoft und Google mit KI-Chatbots• Baidu.com stellt "Ernie Bot" vor• Release im März geplant

Google folgt mit "Bard" auf Microsofts ChatGPT

Nach dem großen Erfolg des Chatbots ChatGPT, der von OpenAI entwickelt wurde und in den Microsoft massiv investiert, kündigte nun auch der Google-Konzern Alphabet einen KI-gestützten Konversationsdienst an. Derzeit wird "Bard" noch durch ausgewählte Personen getestet, soll in den kommenden Wochen aber der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, so der Suchmaschinenanbieter.

Baidu.com legt mit "Ernie Bot" nach

Nun bekommen die KI-Bots aber einen zusätzlichen Rivalen: Der chinesische Internetkonzern Baidu.com kündigte nur einen Tag nach Google einen eigenen Dienst an, der auf den Namen "Ernie Bot" hören soll, so die Nachrichtenagentur "Reuters". Der Assistent heißt eigentlich "Enhanced Representation through Knowledge Integration", die Kurzform Ernie dürfte aber geläufiger sein. Der Dienst basiere auf einem Sprachmodell, das der Konzern bereits 2019 eingeführt habe und seitdem mit Inhalten gefüttert wurde und damit gewachsen sei. So soll der Bot für Sprachverständnis, Sprachgenerierung und Text-zu-Bild-Generierung eingesetzt werden. Derzeit befinde sich der ChatGPT-Konkurrent noch in einer Testphase, ehe der Dienst dann im März veröffentlicht werden soll, so Reuters.

Baidu.com-Aktie springt zweistellig an

Die Neuigkeiten kamen an der Börse extrem gut an: In Hongkong gewann die Baidu.com-Aktie bis zum Handelsende 15,6 Prozent auf 163,10 Hongkong-Dollar.

