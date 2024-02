Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX höher erwartet

Der DAX könnte am Freitag dank Kursgewinnen an der Wall Street und starker Zahlen einiger US-Technologieriesen sein Rekordhoch testen. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise 0,62 Prozent fester bei 16.963,96 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den Börsen in Fernost entwickeln sich die Kurse am Freitag in verschiedene Richtungen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss um 0,41 Prozent höher bei 36.158,02 Punkten. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite hingegen gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 1,51 Prozent auf 2.729 Zähler. In Hongkong gewinnt der Hang Seng gleichzeitig 0,20 Prozent auf 15.598 Stellen hinzu.

3. E.ON mit überraschend starkem Jahresgewinn

Der Energieversorger E.ON hat 2023 die eigenen Prognosen geschlagen. Darüber hinaus übertraf der Konzern mit seinem um Sondereffekte bereinigten Gewinn die Markterwartungen. Der bereinigte Konzernüberschuss belaufe sich 2023 laut vorläufigen Zahlen auf 3,1 Milliarden Euro - nach 2,7 Milliarden im Vorjahr. Zur Nachricht

4. Amazon schlägt Umsatz- und Gewinnerwartungen - Tests mit KI-Einkaufshelfer

Amazon hat im Weihnachtsquartal Umsatz und Gewinn dank seines Handelsgeschäfts und der Cloud-Sparte deutlich gesteigert. Die Erlöse wuchsen im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 170 Milliarden Dollar (154,4 Mrd Euro). Unter dem Strich sprang der Gewinn von rund 300 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 10,6 Milliarden Dollar hoch. Zur Nachricht

5. Apple kann Erwartungen schlagen

Apple hat im Weihnachtsgeschäft dank der ungebrochenen Nachfrage nach seinem iPhone einen Gewinn von fast 34 Milliarden Dollar eingefahren. Inzwischen sind insgesamt mehr als 2,2 Milliarden Geräte des Konzerns im Einsatz. Zur Nachricht

6. Meta überzeugt mit Gewinnsprung - Erstmals Dividende angekündigt

Das Werbegeschäft von Meta läuft weiter auf Hochtouren. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um ein Viertel auf 40,1 Milliarden Dollar (36,7 Mrd Euro), wie der Facebook-Konzern nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Zur Nachricht

7. Mercedes-Benz überrascht mit hohem freien Barmittelzufluss im Industriegeschäft

Mercedes-Benz hat im abgelaufenen Jahr zumindest beim Nettoumlaufvermögen überraschend positiv abgeschnitten. Wie der Premiumautohersteller adhoc mitteilte, beträgt der vorläufige und ungeprüfte Free Cash Flow des Industriegeschäfts 11,3 Milliarden Euro. Zur Nachricht

8. Aktivistischer Investor steigt bei Etsy ein

Die Nachricht, dass ein aktivistischer Investor Anteile von Etsy gekauft hat, hat Etsy-Anleger am Donnerstag in Euphorie versetzt. An der NASDAQ ging es um 9,10 Prozent auf 72,62 US-Dollar nach oben, nachbörslich setzt sich die positive Kursentwicklung weiter fort. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 78,93 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 17 Cent auf 73,99 Dollar.

10. Euro steigt in Richtung 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel weiter zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0880 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas tiefer auf 1,0814 Dollar festgesetzt.